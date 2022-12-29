"Нужен спецтрибунал": у Зеленского отреагировали на заявление Минобороны РФ о "калибрах"

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что военное руководство России должно ответить за радостные крики о том, что у них никогда не закончатся ракеты, которыми убивают украинцев.

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Россия должна ответить на трибунале за свои военные преступления против Украины. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Твиттере.

"Почему нужен спецтрибунал по России? Хотя бы для того, чтобы члены всех "отвратительных восьмерок", включая Минобороны РФ, ответили за радостные крики "у нас, россиян, никогда не закончатся "Калибры", — заявил Подоляк.

Советник ОП подчеркнул, что страна-агрессор должна "максимально заплатить" за свои военные преступления и геноцид против украинского народа.

Напомним, после массированного ракетного обстрела Украины 29 декабря, в Минобороны России заявили, что "калибры не закончатся никогда".

Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, что Россия две недели готовилась к массированному обстрелу Украины. В Кабмине убеждены, что кремль хочет оставить население страны без электричества в преддверии праздников.

Также Генштаб ВСУ сообщил, что силы ПВО сбили 54 из 69 запущенных по Украине ракет. В военном командовании уточнили, что ВС РФ запускали крылатые ракеты морского и воздушного базирования с зенитными ракетами к ЗРК С-300 по объектам энергетической инфраструктуры страны.