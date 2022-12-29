"Делали высокую ставку": в Кабмине высказались о ракетных ударах по Украине 29 декабря

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, россияне готовились две недели к сегодняшней атаке. Кремль пытается лишить украинцев электричества перед новогодними праздниками, уверен он.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что Россия две недели готовилась к массированному обстрелу украинской территории 29 декабря и делала на него большую ставку. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

Как считает глава правительства, Кремль хочет оставить население страны без электричества в преддверии праздников.

"Десятая масштабная атака, Россия пытается лишить украинцев света перед Новым годом. Враг делал высокую ставку на эту атаку, готовился к ней две недели", — прокомментировал премьер.

Он отметил, что силы противовоздушной обороны Украины показали невероятный уровень сноровки и эффективности. Им удалось сбить 54 из 69 вражеских ракет.

Тем не менее не обошлось и без попаданий. В частности, оказались повреждены объекты украинской энергетической инфраструктуры.

Шмыгаль предупредил, что в некоторых регионах страны возможно будут применяться аварийные отключения света для того, чтобы избежать аварий в сетях.

"Наши энергетики уже работают, чтобы все отремонтировать", — подчеркнул глава Кабмина.

"Спасибо ПВО, ВСУ, медикам, спасателям и всем, кто привлечен к ликвидации последствий обстрелов", — добавил Шмыгаль.

Обстрел Украины 29 декабря: последствия атаки

В четверг, 29 декабря, ВС РФ массированно обстреляли территорию Украины. В результате, в Киеве повреждены частные дома, а во Львове, Харькове и Одессе прозвучали взрывы.

Позже Генштаб ВСУ сообщил, что силы ПВО сбили 54 из 69 запущенных по Украине ракет. В военном командовании уточнили, что ВС РФ запускали крылатые ракеты морского и воздушного базирования с зенитными ракетами к ЗРК С-300 по объектам энергетической инфраструктуры страны.

Министр энергетики Герман Галущенко, в свою очередь, рассказал, что в результате массированного обстрела повреждены объекты генерации и электросети в Украине.