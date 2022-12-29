Силы ПВО сбили 54 из 69 запущенных по Украине ракет — Генштаб ВСУ

В военном командовании сообщили, что ВС РФ запускали крылатые ракеты морского и воздушного базирования с зенитными ракетами к ЗРК С-300 по объектам энергетической инфраструктуры страны.

Related video

В ходе массированного ракетного обстрела утром, 29 декабря, враг выпустил по Украине 69 крылатых ракет типа "Калибр", X-101/X-555. Об этом сообщили в пресс-центре Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Силам ПВО удалось сбить большую часть — уничтожили 54 вражеских ракеты.

Как отметили в Генштабе, пуски также производились из зенитно-ракетного комплекса С-300 по объектам инфраструктуры.

[ + – ] Силам ПВО удалось сбить большую часть крылатых ракет, выпущенных по Украине 29 декабря Фото: Генштаб ВСУ

"Противник продолжает ракетный террор против мирных граждан Украины. Сегодня утром агрессор совершил пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, зенитных управляемых ракет к ЗРК С-300 по объектам энергетической инфраструктуры нашей страны", — сообщили в пресс-службе Генштаба.

Массированный ракетный обстрел Украины 29 декабря

Напомним, утром, 29 декабря, ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по инфраструктуре и гражданским объектам Украины. В результате обстрела в Одессе и Львове пропал свет, а в Харькове повреждена критическая инфраструктура.

В КГВА заявили, что по Киеву выпустили 16 ракет, силам ПВО удалось перехватить все из них. При этом 40% города без электричества.

Также в Офисе президента показали последствия падения российской ракеты в жилой дом в Киеве. В результате три человека получили ранения, среди них 14-летняя девочка. Всех их госпитализировали.

[ + – ] В результате попадания ракеты в Киеве пострадали трое человек Фото: Telegram

Кроме того, ракета попала в жилой дом в селе под Ивано-Франковском. По словам заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко, ракета не сдетонировала.

Вместе с тем, глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что над регионом сбили 21 ракету. Обломки одной из них попали в жилой дом, обошлось без пострадавших. В области ввели экстренные отключения электроэнергии из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

Одну из крылатых ракет удалось сбить бойцу из советского ПЗРК "Игла". Фокус публиковал видео удачного сбития.

Также СМИ сообщали о взрывах в Брянской и Белгородской областях Росси, а также в оккупированном Крыму. По информации журналистов проекта ASTRA, массированному обстрелу утром 29 декабря подвергся Унечский район Брянской области. БПЛА сбросили взрывные устройства по позициям российских войск. В результате чего была выведена из строя ЗРК С-300.

Системы ПВО также сработали в городе Энгельс Саратовской области, где расположен российский военный аэродром. Как сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, уничтожен "неопознанный объект".

Напомним, 29 декабря в Минобороны РФ заявили, что крылатые ракеты морского базирования в арсенале российских войск "не закончатся".