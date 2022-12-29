Сили ППО збили 54 із 69 запущених по Україні ракет — Генштаб ЗСУ

У військовому командуванні повідомили, що ЗС РФ запускали крилаті ракети морського та повітряного базування із зенітними ракетами до ЗРК С-300 по об'єктах енергетичної інфраструктури країни.

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Під час масованого ракетного обстрілу вранці, 29 грудня, ворог випустив по Україні 69 крилатих ракет типу "Калібр", X-101/X-555. Про це повідомили у пресцентрі Генерального штабу Збройних Сил України. Силам ППО вдалося збити більшу частину — знищили 54 ворожі ракети.

Як зазначили в Генштабі, пуски також проводились із зенітно-ракетного комплексу С-300 по об'єктах інфраструктури.

[ + – ] Силам ППО вдалося збити більшу частину крилатих ракет, випущених по Україні 29 грудня Фото: Генштаб ВСУ

"Противник продовжує ракетний терор проти мирних громадян України. Сьогодні вранці агресор здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об'єктах енергетичної інфраструктури нашої країни", — повідомили у пресслужбі Генштабу.

Масований ракетний обстріл України 29 грудня

Нагадаємо, вранці, 29 грудня, ЗС РФ завдали масованого ракетного удару по інфраструктурі та цивільних об'єктах України. Внаслідок обстрілу в Одесі та Львові зникло світло, а у Харкові пошкоджено критичну інфраструктуру.

У КМВА заявили, що по Києву випустили 16 ракет, силам ППО вдалося перехопити всі з них. У цьому 40% міста без електрики.

Також в Офісі президента показали наслідки падіння російської ракети у житловий будинок у Києві. Внаслідок цього троє людей отримали поранення, серед них 14-річна дівчинка. Усіх їх госпіталізували.

[ + – ] Внаслідок влучання ракети в Києві постраждали троє людей Фото: Telegram

Крім того, ракета влучила у житловий будинок у селі під Івано-Франківськом. За словами заступника голови ОП Кирила Тимошенка, ракета не здетонувала.

Водночас голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що над регіоном збили 21 ракету. Уламки однієї з них потрапили до житлового будинку, обійшлося без постраждалих. В області запровадили екстрені відключення електроенергії через пошкодження енергетичної інфраструктури.

Одну з крилатих ракет вдалося збити бійцю із радянського ПЗРК "Голка". Фокус публікував відео вдалого збиття.

Також ЗМІ повідомляли про вибухи у Брянській та Бєлгородській областях Росії, а також в окупованому Криму. За інформацією журналістів проєкту ASTRA, масованому обстрілу вранці, 29 грудня зазнав Унецький район Брянської області. БПЛА скинули вибухові пристрої за позиціями російських військ. Внаслідок чого була виведена з ладу ЗРК С-300.

Системи ППО також спрацювали у місті Енгельс Саратовської області, де розташований російський військовий аеродром. Як повідомив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін, знищено "невідомий об'єкт".

Нагадаємо, 29 грудня в Міноборони РФ заявили, що крилаті ракети морського базування в арсеналі російських військ "не закінчаться".