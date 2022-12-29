Збито всі 16 ракет, уламки пошкодили дитячий майданчик: підсумки обстрілу Києва військами РФ

У КМВА заявили, що всього у повітряному просторі столиці виявили 16 ракет, усіх їх вдалося перехопити. Проте, Кличко повідомив, що 40% столиці без електрики.

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29 грудня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що сили ППО збили усі 16 російських ракет.

Зранку в небі над Києвом збили 16 ракет, які запустили окупанти. Внаслідок цього уламки збитих ракет пошкодили три приватні будинки та один автомобіль у Дарницькому районі. Також пошкодження отримало промислове підприємство у Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському районі.

Внаслідок удару троє людей отримали поранення. Усіх їх госпіталізували.

Водночас мер Києва Віталій Кличко заявив, що після ракетних атак РФ 40% столиці без електроенергії.

"40% споживачів столиці після ракетної атаки — без світла. У зв'язку з необхідними заходами безпеки, які вживають енергетики під час повітряної тривоги. Зараз енергетики працюють над відновленням електропостачання", — заявив Кличко.

Також мер зазначив, що тепло та вода у місті подаються у штатному режимі. Тепло може бути тільки в тих будинках, де воно залежить від електрики.

Нагадаємо, 29 грудня внаслідок ракетного удару ЗС РФ пошкодження отримали будинки в Києві, а у Львові, Харкові та Одесі було чути вибухи.

В Одеській ОВА повідомили, що сили ППО збили 21 ракету над областю. Однак уламки однієї з ракети потрапили до житлового будинку, обійшлося без постраждалих. Також є влучання по об'єктах енергетичної інфраструктури.