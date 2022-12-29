Сбито все 16 ракет, обломки повредили детскую площадку: итоги обстрела Киева войсками РФ

В КГВА заявили, что всего в воздушном пространстве столицы было выявлено 16 ракет, всех их удалось перехватить. Однако Кличко сообщил, что 40% столицы без электричества.

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29 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В Киевской городской военной администрации сообщили, что силы ПВО сбили все 16 российских ракет.

Утром в небе над Киевом сбили 16 ракет, которые запустили оккупанты. В результате обломки сбитых ракет повредили три частных дома и один автомобиль в Дарницком районе. Также повреждения получило промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе.

В результате три человека получили ранения. Всех их госпитализировали.

Вместе с тем мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после ракетных атак РФ 40% столицы без электроэнергии.

"40% потребителей столицы после ракетной атаки — без света. В связи с необходимыми мерами безопасности, принимаемыми энергетиками во время воздушной тревоги. Сейчас энергетики работают над возобновлением электроснабжения", — заявил Кличко.

Также мэр отметил, что тепло и вода в городе подаются в штатном режиме. Тепла может не быть только в тех домах, где оно зависит от электричества.

Напомним, 29 декабря в результате ракетного удара ВС РФ повреждения получили дома в Киеве, а во Львове, Харькове и Одессе были слышны взрывы.

В Одесской ОВА сообщили, что силы ПВО сбили 21 ракету над областью. Однако обломки одной из ракеты попали в жилой дом, обошлось без пострадавших. Также есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры.