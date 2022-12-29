Боєць ЗСУ збив крилату ракету РФ із радянського ПЗРК "Ігла" (відео)

Пуск ракети з "Ігли" може коштувати кілька тисяч доларів, а ціна російської ракети — доходити до мільйонів доларів.

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Український військовий збив російську крилату ракету із ПЗРК "Ігла". Відповідне відео з'явилося у соцмережах зранку, 29 грудня, передає Фокус.

29 грудня військовослужбовці збили одну з ракет, яку російські війська запустили під час масованого обстрілу України. На кадрах видно, як військові змогли збити крилату ракету із радянського переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла". Конкретний напрямок, де знято відео, не називається.

Ймовірно, бійці є частиною мобільних груп, які створили в Україні для боротьби з російськими ракетами та дронами-камікадзе. Військові швидко виїжджають на місце, де має пролетіти ракета, і намагатися її збити із ПЗРК. В арсеналі ЗСУ є радянські "Ігла", американські Stinger, польські Grim та інші засоби.

ПЗРК "Ігла" — це радянський переносний зенітний ракетний комплекс. Він призначений для ураження повітряних цілей, що низько летять, на зустрічних і погонних курсах. Є на озброєнні з 1981 року. Вартість пуску ракети — кілька тисяч доларів, тоді як вартість однієї ракети може сягати мільйонів доларів.

Нагадаємо, перший випадок збиття російської ракети з ПЗРК зафіксовано на відео 10 жовтня. Боєць ЗСУ збив її також з "Ігли".

7 грудня нацгвардійці повідомили, що збили російську крилату ракету Х-101 із великокаліберного кулемета. У Нацгвардії створили мобільні групи для протидії ракетам та дронам-камікадзе.

16 грудня боєць тероборони Києва заявив, що збив крилату ракету з кулемета. Для цього він 8 місяців проходив навчання.