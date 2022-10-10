Український військовий збив російську крилату ракету зі звичайного ПЗРК (відео)

Військовослужбовець збив ракету за мільйони доларів із радянського ПЗРК "Ігла", що знаходиться на озброєнні з 1981 року.

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Боєць Збройних сил України збив російську крилату ракету із ПЗРК "Ігла". Про це повідомляє Національний інформаційний портал "Тиск".

На відео видно, як пара українських солдатів у полі збивають ракету. Один із них допомагав оператору ПЗРК, говорячи про наближення крилатої ракети. Після її прольоту над військовими, боєць, якого автор ролика називав Ванею, націлився на неї та уразив.

У ролику показаний не тільки момент пострілу, а й ураження ракети також. Примітно, що ракету збили із радянського ПЗРК "Ігла".

ПЗРК "Ігла" — це радянський переносний зенітно-ракетний комплекс. Він призначений для ураження повітряних цілей, що низько летять, на зустрічних і погонних курсах. Знаходиться на озброєнні з 1981 року. Вартість пуску ракети може бути кілька тисяч доларів, коли вартість однієї ракети може становити десятки мільйонів доларів, залежно від типу збитої ракети. Дальність ураження цілей становить до 5000 метрів на висоті до 3,5 км.

У телеграм-каналі "Інформація" зазначають, що військові опинилися у місці прольоту ракети не випадково. Саме волонтери закуповували машини для створення мобільних груп із ПЗРК. Це дає свої плоди.

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 14:00 РФ запустила по Україні 84 крилаті ракети. З них 43 було знищено засобами ППО.

Нагадаємо, Путін заявив, що Україна стала терористичною організацією, тому погрожував Києву жорсткими відповідями. А прессекретар Пєсков заявив, що удар по Києву — це частина "спецоперації".