Украинский военный сбил российскую крылатую ракету из обычного ПЗРК (видео)

Военнослужащий сбил ракету за миллионы долларов из советского ПЗРК "Игла", стоящий на вооружении с 1981 года.

Related video

Боец Вооруженных сил Украины сбил российскую крылатую ракету из ПЗРК "Игла". Об этом сообщает Национальный информационный портал "Тиск".

На видео видно как пара украинских солдат в поле сбивают ракету. Один из них помогал оператору ПЗРК говоря о приближении крылатой ракеты. После ее пролета над военными, боец, которого автор ролика называл Ваней, нацелился на нее и поразил.

В ролике показан не только момент выстрела, но и поражения ракеты тоже. Примечательно, что ракету сбили из советского ПЗРК "Игла".

ПЗРК "Игла" — это советский переносной зенитный ракетный комплекс. Он предназначен для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и погонных курсах. Состоит на вооружении с 1981 года. Стоимость пуска ракеты может быть несколько тысяч долларов, когда стоимость одной ракеты может составлять десятки миллионов долларов, в зависимости от типа сбитой ракеты. Дальность поражаемых целей составляет до 5000 метров на высоте до 3,5 км.

В телеграм-канале "Информация" отмечают, что военные оказались в месте пролета ракеты не случайно. Именно волонтеры закупали машины для создания мобильных групп с ПЗРК. Это дает свои плоды.

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 14:00 РФ запустила по Украине 84 крылатые ракеты. Из них 43 были уничтожены средствами ПВО.

Напомним, Путин заявил, что Украина стала террористической организацией, поэтому пригрозил Киеву жесткими ответами. А пресс-секретарь Песков заявил, что удар по Киеву это часть "спецоперации".