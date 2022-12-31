"Неудачу гарантируем": Подоляк обратился к россиянам накануне Нового года (видео)

В ходе обращения советник главы ОП пожелал россиянам "немного коллективного ума" и добавил, что вторжение в Украину сделало граждан РФ "прокаженными XXI века".

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Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк записал видеообращение к населению Российской Федерации, в котором "пожелал" оккупантам неудачи в 2023 году. Соответствующий видеоролик он разместил на своей официальной странице в Telegram.

"Пожелайте себе немного коллективного ума, чтобы осознать какая же вы все-таки мерзость, почему вы должны проиграть, почему вы вторглись на чужую территорию, унижаете других людей и думаете, что это пройдет бесследно", — сказал советник ОП.

Подоляк назвал оккупантов "безмозглыми существами" и указал на то, что они умеют только грабить и убивать людей. По его словам, в РФ необходимо внедрить искусственный интеллект, чтобы он думал и принимал решения вместо людей.

"Иначе вы всегда будете такими, какие вы есть. Подождите, человечество поможет вам как-то справиться с этой внутренней ненавистью", — считает Подоляк.

[ + – ] Обращение Михаила Подоляка к оккупантам

Советник главы ОП также отметил, что стране-агрессору придется ответить за свои злодеяния. Подоляк пообещал, что преступники окажутся на скамье подсудимых, и отметил, что российским оккупантам больше подошла бы "скамья прокаженных 21 века".

"Неудачи, вам в 2023 году. Мы вам эту неудачу гарантируем", — заключил Михаил Подоляк.

Напомним, что 30 декабря Михаил Подоляк также назвал Украину "приговором для России". В интервью украинским журналистам советник главы ОП пообещал "обнулить" Российскую Федерацию в следующем году.

Фокус также писал о том, что 31 декабря президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором предупредил россиян о последствиях политики Владимира Путина. По словам украинского лидера, президент России прячется за спинами своих военных.