"Война ради убийств": у Зеленского предупредили, что РФ изменила тактику ударов по Украине

Кремль, по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, больше не имеет никаких военных целей и специально пытается убить как можно больше гражданских.

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Советник главы ОП Михаил Подоляк уверен, что Россия прекрасно понимает безрезультативность ракетных атак на Украину в военном плане, однако продолжает это делать намеренно.

"Массированные обстрелы центров крупных городов Украины в ночь с 31 декабря на 1 января говорят об очередном изменении типа войны. Россия больше не имеет никаких военных целей. Она пытается убить как можно больше гражданских и разрушить как можно больше гражданских объектов. Война ради убийств…", – написал он в Twitter.

Слова Подоляка не удивили его подписчиков, поскольку многие придерживаются того же мнения, о чем пишут в комментариях:

"Да нет, никаких изменений. Они с самого начала пытались убить как можно больше украинцев и сделать территорию Украины непригодной для проживания", "Этот факт должен снять какие-либо ограничения по ведению боевых действий по защите и освобождению Украины, нельзя ограничивать себя в способах защиты и ответных ударов! Зажать только колени, а не ударить насильника в пах – это не способ защиты", "Чтобы там не заявляли представители РФ, они начали войну в Украине ради убийств".

Накануне Нового года Подоляк обратился к россиянам, записав видео, где пожелал им неудач в 2023-м.

"Пожелайте себе немного коллективного ума, чтобы осознать какая же вы все-таки мерзость, почему вы должны проиграть, почему вы вторглись на чужую территорию, унижаете других людей и думаете, что это пройдет бесследно", – заявил он.

Напомним, в последний день 2022 года ВС РФ снова обстреляли города Украины, в том числе Киев. Есть погибшие и раненые. В частности, осколками травмирован японский журналист Ватару Секита, который во время атаки находился в центре украинской столицы.

Ночью 1 января российские военные запустили по Украине "Шахеды". Украинские воины сбили 45 беспилотников.