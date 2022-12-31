Обстріл України 31 грудня: ЗС РФ поранили у Києві журналіста з Японії (фото, відео)

Кореспондент Ватару Секіта проживав у Києві в готелі "Алфавіто", який частково зруйнувала крилата ракета.

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Під час масового ракетного удару російських військових по Києву 31 грудня був поранений японський журналіст Ватару Секіта. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у своєму телеграм-каналі.

Секіта — штатний кореспондент видання The Asahi Shimbun. Під час ракетної атаки ЗС РФ на Київ чоловік був у готелі "Алфавіто" (розміщений у Києві біля Палацу Культури "Україна" та офісу "Укрзалізниці"), який постраждав під час обстрілу.

На фото та відео з пораненим журналістом, які потрапили до мережі, видно, що у нього пошкоджено ногу. Двоє чоловіків у військовій формі допомогли Ватару Секіту дійти машини медиків. Там японського кореспондента поклали на каталку і занесли в карету "швидкої допомоги".

Зауважимо, що за кілька годин до свого поранення японський журналіст звернувся до своїх підписників у соціальній мережі і привітав їх з новорічними святами.

"Спасибі за цей рік. Сонячне небо у новорічну ніч. Звичайно, ситуація, як і раніше, важка, але погода допомагає й Україні. Я сподіваюся, що 2023 рік буде добрим для всіх", — написав Секіта.

Нагадаємо, Росія влаштувала масований обстріл України напередодні Нового року. За словами мера столиці Віталія Кличка, вибухи пролунали у Печерському та Голосіївському районах Києва. Уламки ракети впали на приватний будинок у Солом'янському районі столиці.

Дещо раніше розвідка Міноборони Великобританії 31 грудня повідомила, що російські війська можуть найближчими днями завдати чергового удару по енергетичній інфраструктурі України з метою підірвати моральний дух українського населення в період новорічних свят.