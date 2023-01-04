Война не остановится, пока россияне не выдадут авторов "спецоперации", — Подоляк

По словам советника ОП Михаила Подоляка, россияне, в частности, должны вернуть украинцам украденную недвижимость в Крыму и изучить смысл понятия международного права.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал условия, при которых можно говорить о прекращении войны в Украине. Об этом он написал в своем Твиттере.

Подоляк отметил, что для завершения войны россияне должны вернуть украинцам недвижимость в Крыму и выдать ответственных за военные преступления.

"Никто не будет останавливаться… пока россияне не уйдут из Украины, не вернут украинцам украденные у них дома и квартиры в Крыму, не выдадут авторов "СВО"/военных преступников, не изучат смысл понятия "международное право", — написал Подоляк.

Напомним, 4 января сообщалось о том, что по словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, в марте 2023 года боевые действия будут "самыми жаркими", после чего Украина нанесет окончательное поражение РФ.

1 января советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что Россия прекрасно понимает безрезультативность ракетных атак на Украину в военном плане, однако продолжает это делать намеренно. Он убежден, что Кремль больше не имеет никаких военных целей и специально пытается убить как можно больше гражданских.