Путін думає лише про знищення України, Києву потрібно більше зброї, — МЗС Німеччини

За словами глави німецького МЗС Анналени Бербок, цьогоріч варто зміцнювати загальноєвропейську єдність, яка зробила Європу сильною у минулому році.

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У середу, 4 січня, виступаючи на пресконференції в Лісабоні, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок наголосила на важливості продовження постачань зброї в Україну. Німеччина шукає додаткові способи, щоб підтримати та допомогти захистити населення країни й інфраструктуру, заявила пані дипломат. Про це повідомляє Sky News.

За словами Бербок, найменша нерішучість з боку Європи стане благом для Москви.

"Цьогоріч нам варто зміцнювати загальноєвропейську єдність, яка зробила нас сильними минулого року", — заявила глава німецького МЗС.

Дипломатка також сказала, що представники Берліна робили все можливе, щоб зупинити війну в Україні, але президент РФ Володимир Путін ні про що інше не думав, як тільки про знищення сусідньої країни.

Позиція Путіна — причина, через яку важливо продовжувати постачання зброї, аби захистити громадян України.

Нагадаємо, що, за даними ДПСУ, українські прикордонники пішли у контратаку після невдалого штурму російських військ у районі Бахмута. ЗС РФ під прикриттям артилерії спробувала захопити одну з передових позицій ЗСУ. Але штурм не вдався, 9 окупантів було ліквідовано.

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними ЗМІ, росіяни "шукають слабкі місця" — і перейшли з Бахмута на Соледар. За даними журналістів, окупанти вирішили промацати оборону ЗСУ під Соледаром.