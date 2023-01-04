Путин думает только об уничтожении Украины, Киеву нужно больше оружия, — МИД Германии

По словам главы немецкого МИДа Анналены Бербок, в этом году следует укреплять общеевропейское единство, которое сделало Европу сильной в прошлом году.

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В среду, 4 января, выступая на пресс-конференции в Лиссабоне, глава МИД Германии Анналена Бербок подчеркнула важность продолжения поставок оружия в Украину. Германия ищет дополнительные способы, чтобы поддержать и помочь защитить население страны и инфраструктуру, заявила дипломат. Об этом сообщает Sky News.

По словам Бербок, малейшая нерешительность со стороны Европы станет благом для Москвы.

"В этом году нам следует укреплять общеевропейское единство, которое сделало нас сильными в прошлом году", — заявила глава немецкого МИДа.

Дипломат также сказала, что представители Берлина делали все возможное, чтобы остановить войну в Украине, но президент РФ Владимир Путин ни о чем другом не думал, как только об уничтожении соседней страны.

Позиция Путина — причина, по которой важно продолжать поставки оружия, чтобы защитить граждан Украины.

Напомним, что, по данным ГПСУ, украинские пограничники пошли в контратаку после неудачного штурма российских войск в районе Бахмута. ВС РФ под прикрытием артиллерии попыталась захватить одну из передовых позиций ВСУ. Но штурм не удался, 9 оккупантов были ликвидированы.

Ранее Фокус сообщал, что, по данным СМИ, россияне "ищут слабые места" — и переключились с Бахмута на Соледар. По данным журналистов, оккупанты, решили прощупать оборону ВСУ под Соледаром.