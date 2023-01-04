Украинские пограничники пошли в контратаку после неудачного штурма ВС РФ в Бахмуте, — ГПСУ

В ведомстве рассказали, что армия РФ под прикрытием артиллерии попыталась захватить одну из передовых позиций ВСУ, однако их штурм провалился. В результате чего 9 оккупантов было уничтожено.

Related video

Украинские пограничники на Бахмутском направлении отбили штурм российских войск и провели контратаку, в результате чего отбили позиции ВС РФ. Об этом рассказали в Государственной пограничной службе.

Сообщается, что армия РФ под прикрытием артиллерии попыталась захватить одну из передовых позиций Вооруженных сил Украины. Однако их штурм провалился.

В результате чего пограничникам удалось уничтожить 9 оккупантов, еще около 20 были ранены.

В данный момент Силы обороны продвинулись на 300 метров и закрепляются на новых позициях.

Напомним, 4 января украинский боец Владимир Назаренко рассказал, что потери штурмовых групп российских войск в Бахмуте составляют до 80% от общего количества. В этом районе ВС РФ несут большие потери, при этом с нового года они не смогли подвинуть линию фронта.

3 января в британской разведке сообщали, что российская армия и "вагнеровцы" в ближайшее время не смогут захватить Бахмут. По информации ведомства, Украина за последние 10 дней перебросила значительное подкрепление, благодаря чему населенный пункт находится под контролем ВСУ.

В свою очередь основатель "группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что украинские военные создали "пятьсот линий обороны" в Бахмуте, поэтому оккупантам тяжело его захватить.