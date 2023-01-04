Українські прикордонники пішли у контратаку після невдалого штурму ЗС РФ у Бахмуті, — ДПСУ

У відомстві розповіли, що армія РФ під прикриттям артилерії спробувала захопити одну з передових позицій ЗСУ, проте їх штурм провалився. Унаслідок чого 9 окупантів було знищено.

Related video

Українські прикордонники на Бахмутському напрямку відбили штурм російських військ і провели контратаку, внаслідок чого відбили позиції ЗС РФ. Про це розповіли у Державній прикордонній службі.

Повідомляється, що армія РФ під прикриттям артилерії спробувала захопити одну і передових позицій Збройних сил України. Проте їх штурм провалився.

Унаслідок чого прикордонникам вдалося знищити 9 окупантів, ще майже 20 було поранено.

Наразі Сили оборони просунулися на 300 метрів і закріплюються на нових позиціях.

Нагадаємо, 4 січня український боєць Володимир Назаренко розповів, що втрати штурмових груп російських військ у Бахмуті становлять до 80% від загальної кількості. У цьому районі ЗС РФ зазнають великих втрат, причому з нового року вони не змогли посунути лінію фронту.

3 січня у британській розвідці повідомляли, що російська армія та "вагнерівці" найближчим часом не зможуть захопити Бахмут. За інформацією відомства, Україна протягом останніх 10 днів перекинула значне підкріплення, завдяки чому населений пункт знаходиться під контролем ЗСУ.

Зі свого боку, засновник "групи Вагнера" Євген Пригожин заявив, що українські військові створили "п'ятсот ліній оборони" в Бахмуті, тому окупантам важко його захопити.