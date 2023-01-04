Переговоры или война: эксперт рассказал, как Украине и РФ придется заканчивать боевые действия

По словам эксперта, и Украина, и Россия заявляют о переговорах, но продолжают вооружаться и воевать. Так, западные партнеры передают Киеву современное натовское вооружение, в то время как Москва атакует объекты украинской гражданской инфраструктуры.

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Россия и Украина одновременно говорят, что готовы к переговорам, но выдвигают максималистские предварительные условия, и одновременно готовятся к решающей военной схватке. Об этом заявил политический обозреватель Андреас Клут в Bloomberg.

По словам эксперта, наивно думать, что войны решаются либо дипломатией, либо оружием. Клут сослался на слова короля Пруссии XVII века Фридриха Великого:

"Дипломатия без оружия — все равно, что музыка без инструментов".

Эксперт пишет, что военная инициатива теперь на стороне Украины. Страна получает постоянный поток современного оружия, боеприпасов и другого снаряжения от своих западных партнеров, а ее солдаты в рекордно короткие сроки проходят обучение.

Более того, как сообщается, российские войска совершили массу военных преступлений, а потому президент Украины Владимир Зеленский не может больше идти на радикальные уступки перед Москвой.

Однако, как написал эксперт, Украина готова использовать дипломатию, чтобы завершить войну. Об этом говорит предложение Зеленского провести международный мирный саммит под эгидой Организации Объединенных Наций.

Что касается России, то, как заявил Клут, глава Кремля Владимир Путин утверждает, что открыт для переговоров, но формулирует условия, с которыми Украина не согласится. Путин требует, чтобы не только Крым, но и четыре другие украинские области, которые он аннексировал, были признаны российскими. Также, по мнению обозревателя, Путин снова потребует вывода войск НАТО из Восточной Европы.

Клут отметил, что и Украина, и Россия заявляют о переговорах, но продолжают вооружаться и воевать. Так, западные партнеры передают Украине современное натовское вооружение, в то время как Россия атакует объекты украинской гражданской инфраструктуры. Кроме того, Москва хвастается, что готова мобилизовать еще большое количество солдат.

"Даже когда дипломаты начинают составлять планы рассадки за столами для переговоров — пока они настраивают инструменты в своей части оркестра — на поле боя будут продолжать грохотать пушки с самым яростным крещендо", — написал эксперт.

Ранее Фокус писал, что Подоляк заявил, что война не остановится, пока россияне не выдадут авторов "спецоперации". По словам советника ОП Михаила Подоляка, россияне, в частности, должны вернуть украинцам украденную недвижимость в Крыму и изучить смысл понятия международного права.

Еще напомним, что в Германии заявили, что Путин думает только об уничтожении Украины, а потому Киеву нужно больше оружия. По словам главы немецкого МИДа Анналены Бербок, в этом году следует укреплять общеевропейское единство, которое сделало Европу сильной в прошлом году.