"Визначив потреби ЗСУ": Залужний вперше зустрівся з генералом Пентагону Марком Міллі

Головнокомандувач подякував голові Об'єднаного комітету начальників штабів США за військову допомогу Україні та розповів йому, якого постачання зараз потребує армія.

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вперше особисто зустрівся із головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Про це він розповів у себе вTelegram-каналі.

Як зазначив Залужний, зустріч відбулася сьогодні, 17 січня, у Польщі.

У рамках розмови головнокомандувач подякував американському генералу за підтримку та військову допомогу, яку Сполучені Штати надають українській стороні.

Залужний також розповів Міллі про те, якого озброєння нині потребують українські військові для захисту території від російських загарбників.

"Визначив нагальні потреби Збройних Сил України, задоволення яких прискорить нашу перемогу", — наголосив головнокомандувач.

Нагадаємо, у понеділок, 16 січня, генерал Марк Міллі відвідав два об'єкти на території Німеччини, на яких тренуються військовослужбовці ЗСУ під керівництвом американських військових. Українських бійців поселили у Кемп-Херсоні, названому на честь звільненого обласного центру.

3 січня Валерій Залужний провів з генералом Міллі першу телефонну розмову в 2023 році. У рамках бесіди він розповів про найгарячі точки в театрі військових дій.