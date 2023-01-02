Залужный подвел итоги 2022-го для ВСУ: основные цифры (фото)

Главнокомандующий украинской армией сообщил, что за прошлый год украинским военным удалось освободить 40 тысяч кв. км украинских территорий. Сейчас ВСУ держат фронт, длинной более 3 тысяч км.

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подвел итоги для украинской армии в 2022 году. Он сообщил, что украинским военным удалось освободить 40% оккупированных после начала вторжения РФ территорий и 25% от всех захваченных регионов страны. Об этом он рассказал на своей странице в социальных сетях.

Освобождение территорий

Валерий Залужный сообщил, что после деоккупации правобережной части Херсонской области общее количество освобожденных территорий составляет 40 тыс. кв. км. По состоянию на сегодня Украина продолжает удерживать российские войска на сухопутном участке фронта, длиной 3786 км, активный участок линии фронта составляет 1500 км.

Потери ВС РФ

На протяжении войны с РФ в 2022 году были убиты более 100 тыс. российских военных. Также уничтожены 3 тыс. танков, 6 тыс. боевых бронированных машин, 2 тыс. артиллерийских систем, 420 систем залпового огня и 270 вертолетов.

Кроме того, с момента вторжения группировка Воздушных сил ВСУ уничтожила 1893 воздушных целей.

Подготовка ВСУ

Украинских бойцов тренируют и обучают на территории 17 европейских государств. В результате чего за прошедший год страны-партнеры подготовили более 20 тысяч военнослужащих.

Эвакуация украинцев

По направлению гражданско-военного сотрудничества была скоординирована работа по эвакуации мирных жителей из 3 районов ведения боевых действий. В результате чего удалось вывезти более 600 тыс. украинцев в безопасные регионы.

Военная помощь Украине

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил партнеров за предоставление Украине вооружение и боеприпасы. По его словам, помощь уже существенно влияет на ход боевых действий. Однако необходимо наращивать объемы и расширять номенклатуру международной технической помощи.

Лечение бойцов ВСУ

Более тысячи тяжелораненых украинских военных были направлены на лечение и реабилитацию в Нидерланды, Францию, Ирландию, Норвегию, Данию, Испанию, Польшу, ФРГ, Италию, Румынию, США, Израиль.

Разминирование территорий

Валерий Залужный рассказал, что на протяжении 2022 года украинские саперы очистили от взрывоопасных предметов:

1 тыс. 346, 22 га территорий местности

21,18 га лесных массивов;

134,66 км линий электропередач;

39,0 км газопроводов;

182,1 км дорог;

165,2 км. кв. зданий.

В результате чего были уничтожены 41,8 тыс. единиц взрывоопасных предметов.

Награждение украинских военных

По итогам года за мужество и героизм в войне против оккупантов были награждены почти 29 тысяч бойцов ВСУ. В частности, звания "Герой Украины" получили 160 военнослужащих. Награждения "За мужество и отвагу" получили 44 военных части, а боевые флаги вручили 59 бригадам и 2 батальонам.

Напомним, 2 января в ГУР рассказали, что Россия в новом году не собирается завершать войну с Украиной. Кроме того, россияне могут попробовать пойти в наступление на севере или востоке.

Тем временем бывший генерал НАТО Ганс-Лотар Домрезе ожидает прекращения огня в полномасштабной войне России против Украины в конце 2023 года. Он считает, что Москва вскоре поймет бессмысленность боев из-за невозможности захвата новых территорий.