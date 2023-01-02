Залужний підбив підсумки 2022 року для ЗСУ: основні цифри (фото)

Головнокомандувач української армії повідомив, що за минулий рік нашим військовим вдалося звільнити 40 тисяч кв. км території. При цьому зараз ЗСУ тримають фронт довжиною понад 3 тисячі кілометрів.

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Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний підбив підсумки для української армії у 2022 році. Він повідомив, що українським військовим вдалося звільнити 40% окупованих після початку вторгнення РФ територій та 25% від усіх захоплених регіонів країни. Про це він розповів на своїй сторінці в соціальних мережах.

Визволення територій

Валерій Залужний повідомив, що після деокупації правобережної частини Херсонської області загальна кількість звільнених територій складає 40 тис. кв. км. На сьогодні Україна продовжує утримувати російські війська на сухопутній ділянці фронту, завдовжки 3786 км, активна ділянка лінії фронту становить 1500 км.

Втрати ЗС РФ

Протягом війни з РФ у 2022 році вбили понад 100 тис. російських військових. Також знищено 3 тис. танків, 6 тис. бойових броньованих машин, 2 тис. артилерійських систем, 420 систем залпового вогню та 270 вертольотів.

Крім того, з моменту вторгнення угруповання Повітряних сил ЗСУ знищило 1893 повітряні цілі.

Підготовка ЗСУ

Українських бійців тренують та навчають на території 17 європейських держав. Внаслідок чого за минулий рік країни-партнери підготували понад 20 тисяч військовослужбовців.

Евакуація українців

За напрямом цивільно-військового співробітництва скоординували роботу з евакуації мирних жителів із 3 районів ведення бойових дій. Внаслідок чого вдалося вивезти понад 600 тис. українців у безпечні регіони.

Військова допомога Україні

Головнокомандувач ЗСУ подякував партнерам за надання Україні озброєння та боєприпасів. За його словами, допомога вже суттєво впливає на перебіг бойових дій. Однак необхідно нарощувати обсяги та розширювати номенклатуру міжнародної технічної допомоги.

Лікування бійців ЗСУ

Понад тисячу тяжко поранених українських військових було направлено на лікування та реабілітацію до Нідерландів, Франції, Ірландії, Норвегії, Данії, Іспанії, Польщі, ФРН, Італії, Румунії, США, Ізраїлю.

Розмінування територій

Валерій Залужний розповів, що протягом 2022 року українські сапери очистили від вибухонебезпечних предметів:

1 тис. 346, 22 га територій місцевості;

21,18 га лісових масивів;

134,66 км ліній електропередач;

39 км газопроводів;

182,1 км доріг;

165,2 км кв. будівель.

Внаслідок чого знищили 41,8 тис. одиниць вибухонебезпечних предметів.

Нагородження українських військових

За підсумками року за мужність та героїзм у війні проти окупантів нагородили майже 29 тисяч бійців ЗСУ. Зокрема, звання "Герой України" отримали 160 військовослужбовців. Нагородження "За мужність і відвагу" отримали 44 військові частини, а бойові прапори вручили 59 бригадам та 2 батальйонам.

Нагадаємо, 2 січня у ГУР розповіли, що Росія в новому році не збирається завершувати війну з Україною. Крім того, росіяни можуть спробувати піти у наступ на півночі чи сході.

Тим часом колишній генерал НАТО Ганс-Лотар Домрезе очікує на припинення вогню в повномасштабній війні Росії проти України наприкінці 2023 року. Він вважає, що Москва незабаром зрозуміє безглуздість боїв через неможливість захоплення нових територій.