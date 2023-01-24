Залужний пожертвував українській армії $1 млн, отриманий у спадок, — NYT

Гроші Головнокомандувачеві залишив у заповіті якийсь американець українського походження Григорія Степанця, який передав ще мільйон доларів у фонд ЦАХАЛу.

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Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний у січні 2023 року отримав у спадок 1 млн доларів, проте не залишив гроші собі, а передав на рахунок української армії. Про це повідомляє The New York Times.

Спадщину Залужний отримав від якогось американця українського походження Григорія Степанця, за інформацією родичів американця.

Повідомляється, що у пресслужбі армії підтвердили цю інформацію.

За деякими даними, Григорій Степанець також заповідав по 2 млн доларів українським університетам — УКУ та "Києво-Могилянській академії", ще 1 млн доларів успадкувала ізраїльська армія ЦАХАЛ.

Нагадаємо, що Залужний провів першу зустріч із генералом Пентагону Марком Міллі. Головком подякував голові Об'єднаного комітету начальникам штабів США за військову підтримку і розповів про те, що ще потрібна армія.

За інформацією головнокомандувача, за минулий рік українські військові змогли звільнити 40 тисяч кв. км території України. Наразі ЗСУ утримують фронт довжиною понад 3000 км. Звільнено 40% територій, захоплених з початку масштабного вторгнення.

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