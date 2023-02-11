Атака дронов: силы ПВО сбили 11 вражеских БПЛА на юге Украины за два часа (видео)

В ВСУ заявили, что ражеские БПЛА были поражены 10 февраля в промежуток времени с 19:50 по 22:50. Было сбито 4 дрона над Одесщиной, 5 над Николаевщиной, 2 над Херсонщиной.

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Воздушное командование "Юг" сообщило, что украинским силам ПВО удалось сбить 11 дронов-камикадзе Shahed-136, которые пролетали над южными областями Украины. Об этом сообщила пресс-служба командования в Facebook.

В сообщении сказано, что вражеские БПЛА были поражены 10 февраля в промежуток времени с 19:50 по 22:50.

"Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбито одиннадцать дронов: 4 над Одесщиной, 5 над Николаевщиной, 2 над Херсонщиной", — сказано в сообщении.

Также в сети распространяют видео, на котором можно увидеть поражение одного из вражеских беспилотников в Одесской области.

[ + – ] Поражение вражеского БПЛА в Одесской области

Однако не только на юге Украины были замечены дроны-камикадзе российских оккупантов. Так, Киевская областная военная администрация также сообщала о работе ПВО в области.

"В Киевской области работает ПВО! Соблюдайте информационную тишину. Ни в коем случае не снимайте и не выкладывайте в сеть работу средств ПВО и последствия вражеских ударов", — сказано в сообщении.

Ранее Фокус писал, что в США рассказали, какие страны могут передать Украине боевые самолеты. По словам Кирби, передача любой военной техники требует многоуровневой подготовки, чтобы вооруженные силы смогли воспользоваться ей в полной мере.

Также сообщалось, что Макрон не исключает передачу Украине западных истребителей. По словам французского лидера, может появиться необходимость увеличить поставки артиллерийских орудий и боеприпасов, чтобы Украина могла начать наземное контрнаступление. Он пообещал "поработать над этим" в ближайшие дни.