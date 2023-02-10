"Шахеди" та "Калібри": ЗСУ знищили за ніч 10 повітряних цілей ЗС РФ

Армія Росії запустила 7 іранських дронів-камікадзе зі східного узбережжя Азовського моря та 6 крилатих ракет із фрегата у Чорному морі. З Бєлгорода та окупованого Токмака прилітали ракети С-300.

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Російські військові 10 лютого завдали ударів по містах та об'єктах критичної інфраструктури України, Повітряні Сили (ПС) ЗСУ збили 10 ворожих цілей. Про це повідомило командування (ПС) ЗСУ в Telegram.

Армія РФ, за даними українських військових, запустила 7 іранських дронів-камікадзе Shahed-136 та 131 зі східного узбережжя Азовського моря та 6 крилатих ракет морського базування "Калібр" з фрегата в Чорному морі.

"Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України знищено 5 крилатих ракет "Калібр" та 5 ударних дронів "Shahed-136/131", — проінформувало повітряне командування.

Окупанти завдали масованого удару зенітними ракетами С-300 із міст Бєлгород та Токмак в окупованому районі Запорізької області.

По Харківській та Запорізькій областях було запущено до 35 зенітних керованих ракет С-300, їх не можуть знищувати у повітрі українські засоби ППО, додали у (ПС) ЗСУ.

"Близько 8:30 ранку [10 лютого] зроблено пуски крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС. Залишайтеся в укритті", — попередили військові.

Нагадаємо, що в ніч на 10 лютого війська Росії атакували Дніпропетровську, Хмельницьку, Запорізьку області та місто Харків. Дрони Shahed запускали по Дніпропетровській області.

Британські ЗМІ раніше писали про готовність України застосовувати ракети великої дальності, щоб уражати цілі в окупованому Криму. Ракета Harpoon коштує майже 1,2 мільйонів фунтів стерлінгів, її максимальна дальність польоту — 240 кілометрів.

За даними газети The Washington Post, Пентагон допомагає українським військовим завдавати ударів по ЗС РФ передовими ракетними системами. Американці, як пишуть журналісти, допомагають ЗСУ наводитися на ціль для збереження боєприпасів та максимальної точності удару.