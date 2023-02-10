"Шахеды" и "Калибры": ВСУ уничтожили за ночь 10 воздушных целей ВС РФ

Армия России запустила 7 иранских дронов-камикадзе с восточного побережья Азовского моря и 6 крылатых ракет с фрегата в Черном море. Из Белгорода и оккупированного Токмака прилетали ракеты С-300.

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Российские военные 10 февраля нанесли удары по городам и объектам критической инфраструктуры Украины, Воздушные Силы (ВС) ВСУ сбили 10 вражеских целей. Об этом сообщило командование ВС ВСУ в Telegram.

Армия РФ, по данным украинских военных, запустила 7 иранских дронов-камикадзе Shahed-136 и 131 с восточного побережья Азовского моря и 6 крылатых ракет морского базирования "Калибр" с фрегата в Черном море.

"Силами и средствами Воздушных Сил ВС Украины уничтожены 5 крылатых ракет "Калибр" и 5 ударных дронов "Shahed-136/131", — проинформировало воздушное командование.

Оккупанты нанесли массированный удар зенитными ракетами С-300 из городов Белгород и Токмак в оккупированном районе Запорожской области.

По Харьковской и Запорожской областям было запущено до 35 зенитных управляемых ракет С-300, их не могут уничтожать в воздухе украинские средства ПВО, добавили в ВС ВСУ.

"Около 8:30 утра [10 февраля] произведены пуски крылатых ракет стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС. Оставайтесь в укрытии", — предупредили военные.

Напомним, что в ночь на 10 февраля войска России атаковали Днепропетровскую, Хмельницкую, Запорожскую области и город Харьков. Дроны Shahed запускали по Днепропетровской области.

Британские СМИ ранее писали о готовности Украины применять ракеты большой дальности, чтобы поражать цели в оккупированном Крыму. Ракета Harpoon стоит почти 1,2 миллиона фунтов стерлингов, ее максимальная дальность полета — 240 километров.

По данным газеты The Washington Post, Пентагон помогает украинским военным наносить удары по ВС РФ передовыми ракетными системами. Американцы, как пишут журналисты, помогают ВСУ наводиться на цель для сохранения боеприпасов и максимальной точности удара.