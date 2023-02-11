"Сплошные разрушения": дроны Shahed поразили энергосистему в Днепропетровской области

Беспилотники нанесли повреждения трем объектам в Криворожском и Никопольском районах, на местах прилетов вспыхнули пожары.

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В ночь на 11 февраля российская армия атаковала критическую инфраструктуру в Днепропетровской области иранскими дронами-камикадзе Shahed. Глава областной военной администрации Сергей Лысак отчитался о последствиях в Telegram.

Беспилотники Shahed ударили по двум энергетическим объектам в Криворожском районе, притом один из них поразили дважды за сутки. Еще один дрон прилетел по инфраструктуре в Никопольском районе.

"Повсюду сплошные разрушения. Возникли пожары, которые огнеборцы уже устранили", — заявил Сергей Лысак. — "На местах прилетов работают соответствующие службы — ликвидируют последствия атак. Люди невредимы".

Вечером 10 февраля ВС РФ устроили массированный запуск "Шахедов" по объектам критической инфраструктуры Украины с восточного побережья Азовского моря. Как сообщила пресс-служба Воздушных сил Украины, в период с 18:00 до 23:55 украинские военные сбили в небе 20 Shahed-131 и Shahed-136.

Воздушное командование "Юг" отчиталось, что с 19:50 по 22:50 защитники Украины сбили 11 дронов: 4 — над Одесской, 5 — над Николаевской, еще 2 — над Херсонской областями. Кроме того, ночью ПВО отбивала атаку над Киевской областью.

Ранее специалисты обнаружили, что дроны Shahed переделали для нанесения максимального ущерба Украине. Они пришли к такому выводу, изучив неразорвавшуюся боеголовку, найденную в Одесской области в октябре 2022 года. Она содержала несколько слоев из металлических поражающих єлементов, которые разлетаются на большое расстояние при ударе. Внутри также нашли 18 небольших зарядов, которые при взрыве плавятся и могут пробить броню.

До этого сообщали, что в ночь на 10 февраля Воздушные Силы ВСУ сбили 5 дронов Shahed и 5 крылатых ракет "Калибр". Судя по сообщению, одну ракету поразить в небе не удалось.