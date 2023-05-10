Создан cамый компактный морской беспилотник: технические характеристики нового дрона

Самый компактный морской беспилотник в своем классе представила одноименная компания SEABER.

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Эта микроавтономная подлодка, по обещаниям разработчиков, способна плыть со скоростью 11 км/ч и обнаруживать все типы морских мин, пишет Naval News. Необычный аппарат представили на выставке Undersea Defence Technology в Ростоке.

Беспилотный подводный модуль оснащен стандартными полезными нагрузками: боковым сканирующим сонаром, многолучевым эхолотом и флюксгейтовым магнитометром. Модель имеет систему подводной локализации USBL, что делает ее самым компактным и удобными в использовании аппаратом для противоминных операций в своем классе. Основные преимущества этого нового поколения микро-беспилотников заключается в высокой точности и маневренности, а также сверхлегком весе, что позволяет легко запускать аппарат с берега или судна.

"С самого начала военно-морские силы проявляли интерес к нашим подводным беспилотникам. Наш аппарат SEABER — это ответ на потребности военно-морских сил в точных и простых в использовании автономных инструментах для очистки мелководья от мин", — заявляют в компании. "Менее чем за 100 тыс. евро наш SEABER для противоминных операций готов к выполнению задания", — заявил Видал Тейшейра, генеральный директор компании.

Модель RECALL еще меньше по размеры и ее можно запустить прямо с лодки Фото: Соцсети

Так же на выставке был представлен второй подводный модуль — RECALL. Он погружается на глубину до 300 метров и имеет в длину всего 90 см. Эта надежная система проста в использовании для неспециалистов в области робототехники благодаря интуитивно понятному и эргономичному дизайну, утверждают разработчики.

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