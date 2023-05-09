Вооружена и очень опасна: чем ответит врагу лодка-беспилотник B5 Hydra

Беспилотная лодка будет представлена на выставке DEFEA 2023, а ее разработчиком являются кипрские инженеры.

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Кипрская компания Swarmly на предстоящей выставке DEFEA 2023 собирается показать свою новинку — революционную автономную лодку B5 Hydra, которая оснащена самым разнообразны вооружением, пишет Naval News. Это радиоуправляемое судно предназначено для высокоскоростного длительного морского и прибрежного патрулирования.

Корпус лодки B5 Hydra имеет длину 6 м, ширину 2,36 м и осадку 0,65 метра. Автономная лодка весит чуть больше тонны и имеет высоту над ватерлинией всего 2,1 м. Судно спроектировали таким образом, что бы ею мог дистанционно запускать и управлять экипаж из двух человек.

B5 Hydra может развивать максимальную скорость до 120 км/ч и имеет максимальную общую дальность 1200 км. Лодка спроектирована для продолжительных автономных операций и способна для работы в шторм силой 8 баллов.

Конструкция лодки предполагает модульность, и на ее борту легко разместить дистанционно управляемую башню с тяжелым пулеметом калибра 12,7 мм или небольшие торпеды Black Scorpion от Leonardo.

Беспилотная лодка, среди прочего, оснащена HD ЭО/ИК гимбалом израильской компании NextVision и может управляться дистанционно на расстоянии до 200 км от станции управления. Но для этого придется задействовать БПЛА Poseidon, выступающий в качестве ретранслятора связи. Впрочем, в качестве альтернативы можно использовать спутниковую линию связи для управления B5 Hydra на еще больших расстояниях.

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