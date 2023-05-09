Озброєний і дуже небезпечний: чим відповість ворогові човен-безпілотник B5 Hydra

Безпілотний човен буде представлений на виставці DEFEA 2023, а його розробником є кіпрські інженери.

Related video

Кіпрська компанія Swarmly на майбутній виставці DEFEA 2023 збирається показати свою новинку — революційний автономний човен B5 Hydra, який оснащений найрізноманітнішим озброєнням, пише Naval News. Це радіокероване судно призначене для високошвидкісного тривалого морського та прибережного патрулювання.

Корпус човна B5 Hydra має довжину 6 м, ширину 2,36 м та осадку 0,65 метра. Автономний човен важить трохи більше тони та має висоту над ватерлінією всього 2,1 м. Судно спроєктували таким чином, щоб ним міг дистанційно запускати та керувати екіпаж із двох осіб.

B5 Hydra може розвивати максимальну швидкість до 120 км/год та має максимальну загальну дальність 1200 км. Човен спроєктували для тривалих автономних операцій та він здатний плисти в шторм силою 8 балів.

Конструкція човна передбачає модульність, і на її борту легко розмістити вежу, що дистанційно керується, з важким кулеметом калібру 12,7 мм або невеликі торпеди Black Scorpion від Leonardo.

Безпілотний човен, серед іншого, оснащений HD ЕО/ІК гімбалом ізраїльської компанії NextVision і може керуватися дистанційно на відстані до 200 км від станції керування. Але для цього доведеться задіяти БПЛА Poseidon, який виступає як ретранслятор зв'язку. Втім, як альтернативу можна використовувати супутникову лінію зв'язку для управління B5 Hydra на ще більших відстанях.

Раніше Фокус розповідав, інженери розробили eVTOL з незвичайними крилами : у чому секрет пристрою.