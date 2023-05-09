Инженеры разработали eVTOL с необычными крыльями: в чем секрет устройства

Компания Pterodynamics считает, что ее необычная конструкция произвела революцию в создании подобных аппаратов.

Related video

Компания Pterodynamics представила свой прототип электрического самолета с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) на базе своей инновационной платформы Transwing, сообщает Interesting Engineering. Платформа Transwing использует уникальную двугранную систему складных крыльев для переключения между режимами зависания и крейсерского полета.

Двугранные шарниры, на которых вращаются крылья, являются главной особенностью всей системы. Крылья наклоняются при складывании, поэтому к тому моменту, когда они упираются в корпус самолета, они смотрят вверх вместе с пропеллерами. Весь переход приводится в действие механически небольшими распорками, выступающими из фюзеляжа, на линейном приводе.

Transwing может быть адаптирован для разных режимов полета: удобной посдки и быстрого набора скорости Фото: Pterodynamics

Компания утверждает, что ее уникальная и запатентованная конструкция выглядит как летящий вперед самолет с опорами, расположенными вдоль его крыльев. Но когда приходит время приземляться, крылья складываются. Это позволяет Transwing взлетать и приземляться, как дрон-мультикоптер, а затем эффективно летать вперед при поддержке подъемной силы крыла.

Кроме того, Transwing может быть адаптирован для разных целей, таких как более высокая или низкая крейсерская скорость, большая доля полезной нагрузки или увеличенный запас дальности полета.

Этот прототип обещает стать одним из самых эффективных проектов eVTOL. По заявлению компании, он способен выжать из батареи больший запас хода, чем конкурирующие модели. Благодаря возможности такого запуска переход к крейсерскому полету начинается почти сразу, без разгона и это может произвести революцию на рынке eVTOL.

Ранее Фокус рассказывал о дроне Morpho: что известно о БПЛА с фиксированным крылом.