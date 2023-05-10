Створено найкомпактніший морський безпілотник: технічні характеристики нового дрона

Компактний морський безпілотник у своєму класі представила однойменна компанія SEABER.

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Цей мікроавтономний підводний човен, за обіцянками розробників, здатний плисти зі швидкістю 11 км/год і виявляти всі типи морських мін, пише Naval News. Незвичайний апарат представили на виставці Undersea Defence Technology у Ростоку.

Безпілотний підводний модуль оснащений стандартними корисними навантаженнями: бічним скануючим сонаром, багатопроменевим ехолотом та флюксгейтовим магнітометром. Модель має систему підводної локалізації USBL, що робить її компактним і зручним у використанні апаратом для протимінних операцій у своєму класі. Основні переваги цього нового покоління мікробезпілотників полягає у високій точності та маневреності, а також надлегкій вазі, що дозволяє легко запускати апарат з берега чи судна.

"З самого початку військово-морські сили виявляли інтерес до наших підводних безпілотників. Наш апарат SEABER — це відповідь на потреби військово-морських сил у точних і простих у використанні автономних інструментах для очищення мілководдя від мін", — заявляють у компанії. "Менш ніж за 100 тис. євро наш SEABER для протимінних операцій готовий до виконання завдання", — заявив Відал Тейшейра, генеральний директор компанії.

Модель RECALL ще менша за розмірами і її можна запустити прямо з човна Фото: Соцмережі

Також на виставці було представлено другий підводний модуль — RECALL. Він занурюється на глибину до 300 метрів і має в довжину всього 90 см. Ця надійна система проста у використанні для нефахівців у галузі робототехніки завдяки інтуїтивно зрозумілому та ергономічному дизайну, стверджують розробники.

Раніше Фокус повідомляв, що інженери створили човен-безпілотник B5 Hydra : чим він небезпечний для ворога.