Огромный беспилотник XLUUV уничтожит корабли и мины, спрячется на глубине 1000 м

Этот подводный дрон может продержаться без подзарядки в море более 45 дней, утверждают индийские разработчики.

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Индия начала разработку огромного вооруженного подводного беспилотника (XLUUV), который будет способен выполнять различные военные задачи, сообщает Naval News (XLUUV — это сокращение от extra large unmanned undersea vehicle (очень большой подводный беспилотный аппарат, — ред.).

Индийский XLUUV поистине гигантских размеров – он будет иметь длину около 50 м и вес около 300 т вместе с полезной нагрузкой. Беспилотник оснастят дизельным генератором и батареями, которые позволят ему 45 дней находиться в море без подзарядки, причем на глубине до 1000 м. Максимальная скорость под водой будет составлять не менее 8 узлов (14,8 км/ч) при крейсерской скорости более 4 узлов (7,4 км/ч).

Конструкторский прототип DRDO HEAUV, который станет основой для XLUUV. Фото: Naval News

Датчики, установленные на дроне типа XLUUV, будут состоять из гидролокатора с боковой антенной решеткой, гидролокатора с буксируемой антенной решеткой, носового гидролокатора, многолучевого эхолота для профилирования дна, гидролокатора для предотвращения столкновений, радар I-диапазона, систему ESM и мачту перископа с EO/IR камерами. Подводный беспилотник будет способен связываться с другими платформами и станциями управления, используя SATCOM и системы подводной связи.

Модульная конструкция морского беспилотника позволит использовать XLUUV для различных боевых задач: он может быть разведчиком, сапером (уничтожать мины) или поражать морские суда противника с помощью торпед.

Индийский XLUUV разрабатывается институтом DRDO (Defence Research and Development Organisation) при поддержке индийского флота и частных компаний. Ожидается, что первый прототип будет готов к испытаниям к 2025 году.

Ранее Фокус писал, что инженеры научили один морской дрон ловить другие беспилотники: как у них это получилось.