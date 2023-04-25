Величезний безпілотник XLUUV знищить кораблі та міни, сховається на глибині 1000 м.

Цей підводний дрон може протриматися без підзарядки у морі понад 45 днів, стверджують індійські розробники.

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Індія розпочала розробку величезного збройного підводного безпілотника (XLUUV), який буде здатний виконувати різні військові завдання, повідомляє Naval News. XLUUV — це скорочення від extra large unmanned undersea vehicle (дуже великий підводний безпілотний апарат, — ред.).

Індійський XLUUV воістину гігантських розмірів – він матиме довжину близько 50 м та вагу близько 300 т разом із корисним навантаженням. Безпілотник оснастять дизельним генератором і батареями, які дозволять йому 45 днів перебувати в морі без підзарядки, причому на глибині до 1000 м. Максимальна швидкість під водою складатиме не менше 8 вузлів (14,8 км/год) при крейсерській швидкості понад 4 вузли (7,4 км/год).

Конструкторський зразок DRDO HEAUV, який стане основою для XLUUV. Фото: Naval News

Датчики, встановлені на дроні типу XLUUV, будуть складатися з гідролокатора з бічною антеною решіткою, гідролокатора з антеною решіткою, що буксується, носового гідролокатора, багатопроменевого ехолота для профілювання дна, гідролокатора для запобігання зіткнень, радар I-діапазону, систему ESM і систему IR камери. Підводний безпілотник буде здатний зв'язуватися з іншими платформами та станціями керування, використовуючи SATCOM та системи підводного зв'язку.

Модульна конструкція морського безпілотника дозволить використовувати XLUUV для різних бойових завдань: він може бути розвідником, сапером (знищувати міни) або вражати морські судна супротивника за допомогою торпед.

Індійський XLUUV розробляється інститутом DRDO (Defence Research and Development Organisation) за підтримки індійського флоту та приватних компаній. Очікується, що перший прототип буде готовий до випробувань до 2025 року.

Раніше Фокус писав, що інженери навчили один морський дрон ловити інші безпілотники: як вони це вийшло.