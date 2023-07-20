Будет охотиться месяцами: беспилотную подлодку Orca впервые показали в деле (видео)

Компания Boeing тестирует автономную субмарину для ВМС США, которую можно использовать и в военных, и в гражданских целях.

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Аэрокосмический гигант Boeing опубликовал в своем твиттере первое видео испытаний в море 26-метровой беспилотной подводной лодки Orca. Этот Large Unmanned Underwater Vehicle (LUUV) может несколько месяцев к ряду путешествовать под водой практически без участия и контроля оператором.

Orca — первый в своем роде беспилотный подводный корабль для ВМФ США, чьи автономные возможности превосходят любой похожий аппарат, говорят в Boeing. Этот LUUV военные хотят использовать для разведки и, возможно, для разминирования. Однако автономную субмарину Orca можно применять и для мирных целей – ученым океанологам эта субмарина будет полезна для исследования морских глубин.

Судно будет питаться от гибридной дизельной/литий-ионной аккумуляторной системы, которая питает Orca от батареи, когда находится под водой, и заряжает батареи от дизельных генераторов, когда она находится на поверхности. Максимальная скорость субмарины составляет 15 км/ч, хотя типичная эксплуатационная скорость составляет около 5,6 км/ч, что дает Orca дальность хода до 10 500 км с запасом хода в несколько месяцев.

Навигационная система субмарины включает в себя инерциальный навигационный блок (INU) с фильтром Калмана, доплеровские лаги скорости (DVL), датчики глубины и транспондеры с длинной базой морского дна (LBL). Зашифрованная связь Inmarsat IV, Iridium, Wi-Fi и FreeWave используется для управления, контроля и перепланирования миссии.

Команда Maritime Undersea вместе с инженерами активно работает над планом дальнейших испытаний и уже занимается производством и сборкой второго корабля Orca. Это не первый подводный аппарат, над которым потрудились в компании Boeing. До этого инженеры компании создали субмарины Echo Seeker и Echo Ranger, автономные и большие UUV, в качестве испытательных стендов для своего нынешнего XLUUV.

Испытания Orca XLUUV

Ранее Фокус рассказывал, что уже разработан концепт необычной беспилотной подлодки, которая умеет очищать воду от пластика. Субмарина может погружаться до пятидесяти метров и плавать по мелководью, что не доступно другим подводным лодкам.