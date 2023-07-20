Будет охотиться месяцами: беспилотную подлодку Orca впервые показали в деле (видео)
Компания Boeing тестирует автономную субмарину для ВМС США, которую можно использовать и в военных, и в гражданских целях.
Аэрокосмический гигант Boeing опубликовал в своем твиттере первое видео испытаний в море 26-метровой беспилотной подводной лодки Orca. Этот Large Unmanned Underwater Vehicle (LUUV) может несколько месяцев к ряду путешествовать под водой практически без участия и контроля оператором.
Orca — первый в своем роде беспилотный подводный корабль для ВМФ США, чьи автономные возможности превосходят любой похожий аппарат, говорят в Boeing. Этот LUUV военные хотят использовать для разведки и, возможно, для разминирования. Однако автономную субмарину Orca можно применять и для мирных целей – ученым океанологам эта субмарина будет полезна для исследования морских глубин.
Судно будет питаться от гибридной дизельной/литий-ионной аккумуляторной системы, которая питает Orca от батареи, когда находится под водой, и заряжает батареи от дизельных генераторов, когда она находится на поверхности. Максимальная скорость субмарины составляет 15 км/ч, хотя типичная эксплуатационная скорость составляет около 5,6 км/ч, что дает Orca дальность хода до 10 500 км с запасом хода в несколько месяцев.
Навигационная система субмарины включает в себя инерциальный навигационный блок (INU) с фильтром Калмана, доплеровские лаги скорости (DVL), датчики глубины и транспондеры с длинной базой морского дна (LBL). Зашифрованная связь Inmarsat IV, Iridium, Wi-Fi и FreeWave используется для управления, контроля и перепланирования миссии.
Команда Maritime Undersea вместе с инженерами активно работает над планом дальнейших испытаний и уже занимается производством и сборкой второго корабля Orca. Это не первый подводный аппарат, над которым потрудились в компании Boeing. До этого инженеры компании создали субмарины Echo Seeker и Echo Ranger, автономные и большие UUV, в качестве испытательных стендов для своего нынешнего XLUUV.
Ранее Фокус рассказывал, что уже разработан концепт необычной беспилотной подлодки, которая умеет очищать воду от пластика. Субмарина может погружаться до пятидесяти метров и плавать по мелководью, что не доступно другим подводным лодкам.