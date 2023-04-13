Работает на водороде и собирает пластик: разработан концепт необычной беспилотной подлодки

Субмарина может погружаться до пятидесяти метров и плавать по мелководью, что не доступно другим подводным лодкам.

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Великобритания объявила о победителях конкурса на разработку морских проектов, направленных на снижение выбросов углерода в судоходстве, сообщает Interesting Engineering. Одним из лауреатов стала компания Oceanways, которая представила концепцию автономной подводной лодки, работающей на водороде.

Подлодка способна доставлять грузы, погружаясь на глубину 50 метров и следуя по морским маршрутам, например, от Белфаста до Глазго. Кроме того, подлодка может преодолевать мелководье, которое недоступно для больших судов.

Субмарина Oceanways не только экономит топливо и сокращает выбросы, но и выполняет другие полезные функции. Она может собирать микропластик из воды и анализировать состояние подводных экосистем. Компания получила $526 тысяч на развитие своего проекта.

Концепт подлодки Oceanways. Фото: Oceanways

Конечно, подводный аппарат от Oceanways не претендует на замену полноценных грузоперевозок. Он предназначен для коротких экологичных путешествий. Другие победители конкурса предложили свои инновации для борьбы с выбросами CO2. Например, компания MJR Power and Automation разработала зарядную станцию для электрических лодок, подключенную к ветряной турбине.

Судоходство в настоящее время производит около 3% глобальных выбросов, но правительство Великобритании объявило о планах добиться нулевых выбросов от своего судоходства к 2050 году. Ранее в этом году правительство Японии также объявило о своих планах по разработке первого танкера с нулевыми выбросами для борьбы с изменением климата.

Электрическая лодка Eelex из Швеции. Фото: Соцсети

Ряд частных фирм также представили электрические лодки, направленные на решение проблемы выбросов в отрасли. В 2019 году, например, шведская компания X Shore представила свою электрическую лодку Eelex.

В том же году исследование показало, что судоходство Швеции выбрасывает больше парниковых газов и загрязняющих веществ в атмосферу, чем отечественная авиационная промышленность страны.

Ранее Фокус писал, что создана первая в мире военная подлодка "на батарейках": вот в чем ее преимущества.