Работает на водороде и собирает пластик: разработан концепт необычной беспилотной подлодки
Субмарина может погружаться до пятидесяти метров и плавать по мелководью, что не доступно другим подводным лодкам.
Великобритания объявила о победителях конкурса на разработку морских проектов, направленных на снижение выбросов углерода в судоходстве, сообщает Interesting Engineering. Одним из лауреатов стала компания Oceanways, которая представила концепцию автономной подводной лодки, работающей на водороде.
Подлодка способна доставлять грузы, погружаясь на глубину 50 метров и следуя по морским маршрутам, например, от Белфаста до Глазго. Кроме того, подлодка может преодолевать мелководье, которое недоступно для больших судов.
Субмарина Oceanways не только экономит топливо и сокращает выбросы, но и выполняет другие полезные функции. Она может собирать микропластик из воды и анализировать состояние подводных экосистем. Компания получила $526 тысяч на развитие своего проекта.
Конечно, подводный аппарат от Oceanways не претендует на замену полноценных грузоперевозок. Он предназначен для коротких экологичных путешествий. Другие победители конкурса предложили свои инновации для борьбы с выбросами CO2. Например, компания MJR Power and Automation разработала зарядную станцию для электрических лодок, подключенную к ветряной турбине.
Судоходство в настоящее время производит около 3% глобальных выбросов, но правительство Великобритании объявило о планах добиться нулевых выбросов от своего судоходства к 2050 году. Ранее в этом году правительство Японии также объявило о своих планах по разработке первого танкера с нулевыми выбросами для борьбы с изменением климата.
Ряд частных фирм также представили электрические лодки, направленные на решение проблемы выбросов в отрасли. В 2019 году, например, шведская компания X Shore представила свою электрическую лодку Eelex.
В том же году исследование показало, что судоходство Швеции выбрасывает больше парниковых газов и загрязняющих веществ в атмосферу, чем отечественная авиационная промышленность страны.
Ранее Фокус писал, что создана первая в мире военная подлодка "на батарейках": вот в чем ее преимущества.