Создана первая в мире военная подлодка "на батарейках": в чем ее преимущества

Это самая тихая субмарина в мире стоимостью $5,4 млрд, способная нести 30 торпед и ракет.

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Министерство обороны Японии получила от подрядчика, компании Kawasaki Heavy Industries, подводную лодку класса Taigei оснащенную литий-ионными батареями, пишет Nikkei Asia. Эта первая военная субмарина в мире, которая будет использовать энергию батарей в качестве питания для двигателя.

На самом деле, субмарина Hakugei ("Белый Кит") не является электроподлодкой, а относится к классу гибридов. Она имеет дизель-электрический двигатель и оснащена литий-ионными батареями, позволяющими ей дольше находиться под водой. Субмарина имеет длину 84 м, водоизмещение 3000 т и может развивать скорость до 20 узлов (37 км/ч). Она также способна нести до 30 торпед или ракет.

Самые главные преимущества, которые дает гибридный дизель-электрический двигатель, заключаются в том, что подлодка становиться практически бесшумной и оставляет минимальный тепловой след, что затрудняет ее отслеживание противником. Кроме того, субмарина, благодаря возможности получать моментальный энергетический импульс для двигателя, способна на быстрое ускорение, как электромобиль, что так же способствует хорошей маневренности и уклонению при атаках врага.

Подводные лодки класса Taigei являются частью программы модернизации японского флота, которая направлена на усиление обороноспособности страны в условиях растущего давления со стороны Китая и Северной Кореи. Япония планирует построить еще одну подводную лодку этого класса к 2024 году и всего 12 подводных лодок к 2031 году. Постройка подводных лодок класса Taigei стоит около $5,4 млрд за одну единицу. Это один из самых дорогих проектов в области оборонной промышленности Японии.

Ранее Фокус писал, что Китай придумал способ шпионажа в воде за подлодками США: в чем заключается хитрость.