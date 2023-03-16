Не только шары: в КНР придумали способ шпионажа в воде за подлодками США

Исследовательские буи Китая в канадской Арктике имеют двойное назначение и могут отслеживать ядерные подлодки ВМС США, говорят эксперты.

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Военные Канады нашли и изъяли шпионские буи, которые предположительно принадлежат Китаю. Эти буи могут быть частью китайской программы по слежке за американскими подводными лодками с ядерным оружием, пишет Popular Mechanics.

Китайские буи были оснащены гидрофонами — устройствами для записи звуков под водой. С помощью этих буев китайцы могли отслеживать перемещение американских подводных лодок, хотя обычно власти КНР все свои шпионские аппараты называют "исследовательскими" и утверждают, что используют их сугубо в научных целях. Например, они могут сказать, что обнаруженные буи использовались для изучения состояния ледяных покровов.

Напомним, совсем недавно подозрительный шпионский аэростат пролетел над США и Канадой, прежде чем был сбит американскими ВВС. Китай долго отнекивался, но в итоге назвал этот воздушный шар – исследовательским, который "изучал погодные явления". Однако, при этом, аэростат почему-то пролетал сугубо над американскими военными базами с шахтами ядерных ракет.

Китайский шпионский буй Фото: Соцсети

Канадский эксперт по безопасности Винсент Ригби считает, что обнаружение шпионских буев и аэростата свидетельствует о том, что Китай активно следит за действиями США и Канады в Арктике и других регионах. Он призывает к усилению кооперации между союзниками по НАТО для противодействия китайскому влиянию. Ригби отмечает, что Китай нарушает международное право и суверенитет других стран своим присутствием в Арктике.

Китай давно интересуется Арктикой не только из-за ее стратегического значения, но и из-за ее природных ресурсов и транспортных возможностей. Китай называет себя "близким к Арктике" государством и стремится участвовать в освоении региона. Однако его действия вызывают опасения у других арктических государств, таких как Канада, США, стран Северной Европы и даже беспокоят Россию.

Кстати, СССР в свое время тоже пытался следить за американскими ядерными подлодками. В 1983 году отряд бойскаутов обнаружил буй советского производства в проливе Хуан-де-Фука в штате Вашингтон. Буй должен был записывать звуки ракетных подводных лодок класса "Огайо", когда они проходили через пролив со своей базы в Китсапе.

А всего через несколько дней рыболовный траулер у берегов Провиденса, штат Род-Айленд, затянул аналогичный буй, который имел маркировку, сравнимую с маркировкой из штата Вашингтон. Советский буй нашли недалеко от Гротона, штат Коннектикут, где были шло строительство новые атомных подводных лодок.

Ранее Фокус писал, что шпионский зонд Китая стал угрозой для любителей воздушных шаров: они боятся истребителей.