Розробники з України представили безпілотний підводний човен Kronos, "невидимий" для радарів

Дрон може майже безшумно рухатися у воді зі швидкістю до 50 км/год та запускати торпеди. Ним уже зацікавилися військові та цивільні компанії.

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Компанія Highland Systems, започаткована українськими фахівцями, представила на виставці IDEX-2023 в Об'єднаних Арабських Еміратах прототип безпілотного підводного човна Kronos. Один із розробників, Олександр Кузнєцов, поділився подробицями проєкту з виданням "Гордон".

Підводний човен Kronos вміщує екіпаж з 11 осіб, обладнаний барокамерою та виходом під воду для дайверів, але також оснащений системою дистанційного керування, що дозволяє використовувати її як дрона. Завдяки вбудованим сонарам, радарам, системам зв'язку, камерам нічного бачення, камерам з оглядом на 360 градусів та електронному перископу, підводний човен може виконувати різні завдання, зокрема патрулювання берегової лінії, ведення розвідки, евакуація військових і навіть атака супротивника — для цього передбачена ударна система із 6 ракетами.

Як розповів Олександр Кузнєцов, Kronos з електродвигуном розганяється до 50 км/год, рухаючись подібно до літака на підводних "крилах". Апарат дуже маневрений, тому здатний рухатися ліворуч і праворуч, а також обертатися навколо своєї осі, щоб ухилятися від будь-яких загроз. З-за композитного корпусу та гідродинамічної форми, субмарина рухається практично безшумно та поглинає сигнали радарів, залишаючись непомітною навіть для сонарів та ехолотів.

Олександр Кузнєцов підкреслив, що Highland Systems поставила перед собою завдання створити саме безпілотний підводний човен за сучасними технологіями. Kronos може працювати одному заряді до 54 годин, дальність ходу становить до 1000 км. Вона діє самостійно і не потребує корабленосія. Електродвигун забезпечений кількома потужними акумуляторами та генераторами, а також компресором, що закачує повітря для екіпажу під час підйому на поверхню.

[ + – ] Підводний човен Kronos від Highland Systems в Абу-Дабі Фото: Defence Express

"Підводні дрони на сьогодні — це передові технології. Раніше їх створення було утруднено з низки причин: неможливість передачі радіосигналу дрону під водою, недостатній запас ходу, не могли сконструювати правильну форму з гідродинаміки, з'явилися передові композитні матеріали", — зазначив розробник. — "Сучасний рівень розвитку технологій дозволив нам виконати це завдання".

Глава компанії додав, що незабаром планує запустити невелике виробництво підводних човнів, яке вважає "економічно вигідним". Готові апарати Kronos надсилатимуть клієнтам після завершення всіх необхідних випробувань.

В інтерв'ю Defence Express Олександр Кузнєцов зізнався, що Highland Systems вже отримала перші замовлення, одне від клієнта з Саудівської Аравії, який планує використовувати човен для обслуговування магістральних трубопроводів та доставки вантажів. Крім того, Kronos зацікавив військових із різних країн, насамперед як безпілотник із можливістю запуску торпед. Розробник припустив, що український флот також може закупити такі підводні човни для ведення бойових дій у Чорному морі.

"Наступний "Кронос" ми плануємо побудувати з широким застосуванням 3D-принтерів, а випробування проходитимуть за участю представників командування ВМС ОАЕ", — підсумував Кузнєцов.

Вперше інформація про безпілотний підводний човен Kronos з'явилася в серпні 2022 року. На своєму сайті Highland Systems показала кадри свого апарату та поділилася характеристиками. Писали також, що компанія вела переговори щодо озброєння "Кроноса" торпедами Black Scorpion від виробника Leonardo.

Характеристики Kronos:

довжина — 9 м;

ширина — 7,4 м;

висота — 2,2 м;

швидкість на воді — 80 км/год;

швидкість під водою — 50 км/год;

робоча глибина — 150 м;

вантажопідйомність — до 3 т на воді;

критична глибина занурення — 250 м;

потужність електричного двигуна — 1200 к.с./2400 Нм;

час знаходження під водою — 36 годин у режимі батареї, 18 годин — у режимі генератора, у гібридному режимі — 54 год.

Раніше писали, що в Китаї зібрали безпілотник Mirs-X, здатний рухатися і в повітрі, і під водою. Він отримав конструкцію квадрокоптера, але її доповнила двоступінчаста коробка передач, що уповільнює обертання гвинтів для переміщення у воді.