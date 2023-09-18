"Російські кораблі в пастці": коли Україна зможе знищити Чорноморський флот

Українська армія за кілька днів пошкодила п'ять російських кораблів у Чорному морі — фактично 10% від усього флоту, який там базується. Експерти кажуть, що Сили оборони мають усі шанси не лише послабити, а й повністю знищити Чорноморський флот РФ, адже російські кораблі перебувають там у пастці.

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У ніч з 12 на 13 вересня по сухому доку окупантів у Севастополі було завдано ракетного удару. Цілями стали великий десантний корабель "Мінськ" і дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону " — один із чотирьох підводних човнів Чорноморського флоту, який несе крилаті ракети "Калібр".

У ГУР через ЗМІ підтвердили успішний удар по великому десантному кораблю, субмарині, а також Севастопольському морському заводу окупантів. А в Повітряних силах натякнули, що за атакою стоять українські льотчики і зазначили, що для атаки використовувалися надані партнерами крилаті ракети.

БДК "Минск" входив до Балтійського флоту РФ, проте незадовго до початку повномасштабного вторгнення росіяни спеціально передислокували його в Чорне море.

Унаслідок атаки "Мінськ" втратив практично всю надбудову, і хоча в Росії заявили, що збираються відновити пошкоджені судна, експерти вважають, що втрати противника безповоротні.

У четвер, 14 вересня з'явилася інформація про нові атаки російських кораблів у Чорному морі. У СтратКом ЗСУ повідомили, що Сили оборони України пошкодили два патрульні кораблі проєкту 22160 типу "Василь Биков". А в п'ятницю 15 вересня експериментальний дрон СБУ "Морський малюк" підбив російський ракетний корабель "Самум" біля Севастопольської бухти. Удар припав на задню частину судна. Корабель зазнав значних пошкоджень і втратив хід. У результаті окупантам довелося відбуксирувати "Самум" на ремонт з великим диферентом на корму і креном на правий борт.

Знищити флот

"У Росіян не так багато кораблів у Чорному морі — близько півсотні. А ми за кілька днів 10% із них вивели з ладу. Ще десять таких атак, і в росіян просто не залишиться Чорноморського флоту. Я думаю, у такому режимі ми й працюємо", — каже Фокусу військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

У ГУР Міноборони України завдання армії не розкривають. За словами представника розвідки Андрія Юсова, українські Сили безпеки і оборони продовжують завдавати ударів по ворожому флоту в Чорному морі, адже він є важливою частиною російського військового потенціалу, а отже, законною метою для українських Сил оборони.

"Якщо говорити окремо про Крим — там триває комплекс заходів з метою остаточної деокупації півострова. Мова не тільки про флот, це стосується всіх сил і засобів противника. Зокрема, вчорашні дії в районі мису Фіолент тому підтвердження", — каже Фокусу Юсов.

За словами Світана, українська армія могла б знищити весь Чорноморський флот і торік, однак Сили оборони стримувала "зернова угода". Після того як Росія вийшла з угоди, заблокувала торговельні шляхи в море і почала масовано атакувати одеські порти, українську армію, за словами експерта, нічого не зупиняє.

"Чорне море — це "великий тазик", як з любов'ю кажуть льотчики та моряки. Вихід звідти один — у районі Туреччини через Босфор. За угодою Монтре в Чорному морі можуть перебувати тільки ті кораблі, які прописані в Чорноморській ескадрі. І турки не пропускають через Босфор російські кораблі, які приписані до інших портів", — каже Світан.

Експерт додає, що в боротьбі літака або ракети та корабля, програє корабель. А тому російський флот у Чорному морі перебуває в пастці. Головне — знайти підхід, і кораблі ЗС РФ будуть затоплені.

"Думаю, таке завдання стоїть, і в такому режимі включилися наші ЗСУ разом зі спецслужбами", — резюмує Світан.

Як атакували російський флот у 2022 році

У лютому 2022 року, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, Чорноморський флот РФ складався з 58 бойових кораблів. З урахуванням патрульних катерів — 74.

Першу серйозну втрату в Чорному морі Росія відчула 24 березня. Цього дня ракетою "Точка-У" в порту Бердянська було виведено з ладу один із найбільших десантних кораблів морського флоту РФ "Саратов". Ще кілька десантних кораблів — "Новочеркаськ", "Орск" і "Цезар Куніков" — зазнали пошкоджень.

Саме в той момент "міф про невразливість російського флоту був зруйнований точними ударами Збройних сил України", — коментував цю подію головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

13 квітня 2022 року українська армія завдала нищівного удару по флагманському ракетному крейсеру "Москва" крилатою ракетою берегового базування "Нептун". Крейсер загорівся і пішов на дно. Загинули щонайменше 37 моряків, близько 100 дістали поранення.

17 червня 2022 року українська армія знищила російський буксир "Василь Бех", на борту якого перебував зенітно-ракетний комплекс "Тор". А 29 жовтня — пошкодила в бухті Севастополя новий російський флагман фрегат "Адмірал Макаров", тральник "Иван Голубец" і ще один корабель.

Фокус розповідав, що в ніч на 4 серпня біля Новоросійська постраждав від атаки безекіпажного морського апарату (USV) великий десантний корабель (ВДК) РФ "Оленегорский горняк".

Фокус також писав про те, що ракетний удар по судноремонтному заводу в Севастополі 13 вересня призвів до складнощів, пов'язаних з підтримкою кораблів Чорноморського флоту РФ у бойовому стані. У Міноборони Великої Британії вважають, що складне завдання з вилучення уламків із пошкоджених сухих доків виведе їх з експлуатації на багато місяців.