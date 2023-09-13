Носій "Калібрів": що відомо про уражену субмарину "Ростов-на-Дону"

Підводний човен ввели в стрій Чорноморського флоту РФ у 2014 році. За даними ЗМІ, субмарини проєкту 636 могли атакувати центр Вінниці, коли загинуло 26 людей.

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Атака по військовому обʼєкту РФ у Севастополі призвела до пошкодження трьох обʼєктів, серед яких дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону". Фокус розібрався, що собою представляє субмарина, та яку вона несе загрозу для України.

У сухому доці знаходився підводний човен проєкту 636.3 "Варшавянка", який є одним з 4 підводних човнів у Чорному морі цього класу. В ГУР підтвердили через ЗМІ, що в результаті удару пошкоджень зазнала саме субмарина "Ростов-на-Дону".

Також за даними журналістів, підводні човни проєкту 636 були залучені до обстрілу центра Вінниці, коли загинуло понад 20 людей. З якої саме субмарини запускали "Калібри" наразі невідомо, але серед них могла бути й "Ростов-на-Дону".

"Ростов-на-Дону" — це російський дизель-електричний підводний човен проєкту 636.3 "Варшавянка". Набув строю Чорноморського флоту РФ 2014 року. Його будували в Санкт-Петербурзі на корабельні "Адміралтейські верфі" під номером 01671.

Окрім "Калібрів" підводний човен є носієм торпед та мін.

Нагадаємо, в ніч з 12 на 13 вересня крилаті ракети вдарили по судноремонтному заводу імені Серго Орджонікідзе в тимчасово окупованому Севастополі.

У Повітряних силах натякнули, що удар міг бути нанесений українською авіацією.