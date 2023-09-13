Носитель "Калибров": что известно о пораженной субмарине "Ростов-на-Дону"

Подводную лодку ввели в строй Черноморского флота РФ в 2014 году. По данным СМИ, субмарины проекта 636 могли атаковать центр Винницы, когда погибло 26 человек.

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Атака по военному объекту РФ в Севастополе привела к повреждению трех объектов, среди которых дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону". Фокус разобрался, что собой представляет субмарина, и какую она несет угрозу для Украины.

В сухом доке находилась подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка", которая является одной из 4 подводных лодок в Черном море этого класса. В ГУР подтвердили через СМИ, что в результате удара повреждения получила именно субмарина "Ростов-на-Дону".

Также по данным журналистов, подводные лодки проекта 636 были привлечены к обстрелу центра Винницы, когда погибло более 20 человек. С какой именно субмарины запускали "Калибры" пока неизвестно, но среди них могла быть и "Ростов-на-Дону".

"Ростов-на-Дону" — это российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка". Вступила в строй Черноморского флота РФ в 2014 году. Она строилась в Санкт-Петербурге на верфи "Адмиралтейские верфи" под номером 01671.

Кроме "Калибров" подводная лодка является носителем торпед и мин.

Напомним, в ночь с 12 на 13 сентября крылатые ракеты ударили по судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе во временно оккупированном Севастополе.

В Воздушных силах намекнули, что удар мог быть нанесен украинской авиацией.