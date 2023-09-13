Вибухи в Криму: розвідка підтвердила ураження десантного корабля та підводного човна РФ

Медіа, зі свого боку, спростували заяву Міністерства оборони Росії, яке стверджувало про поранених співробітників Севастопольського заводу імені Орджонікідзе.

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Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Андрій Юсов підтвердив пошкодження двох ворожих суден — великого десантного корабля "Мінськ" та дизель-електричного підводного човна "Ростов-на-Дону". Про це він повідомив у коментарі "Бабелю".

"Українська розвідка підтверджує ушкодження великого десантного корабля "Мінськ" і підводного човна "Ростов-на-Дону", — сказав Андрій Юсов.

Видання ForPost з посиланням на власне джерело у керівництві Севастопольського морського заводу ім. Серго Орджонікідзе розповіло, що ніхто зі співробітників не загинув та не постраждав внаслідок нічної атаки.

"Усі постраждалі, про які повідомлялося раніше, не є співробітниками Севморзаводу", — повідомив співрозмовник.

Нічна атака по судноремонтному заводу в Севастополі

У ніч з 12 на 13 вересня крилаті ракети вдарили по судноремонтному заводу імені Серго Орджонікідзе в тимчасово окупованому Севастополі. В результаті чого було пошкоджено дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ", у лівому борту в районі надбудови якого з'явилася пробоїна, яка могла утворитися від ракети. Стан підводного човна, який є ракетоносієм "Калібрів", невідомий. Крім цього, росЗМІ повідомили, що внаслідок атаки загинуло двоє людей, поранення отримали ще 26.

У Повітряних силах натякнули, що удар міг бути нанесений крилатими ракетами Storm Shadow / SCALP-EG.

Нагадаємо, кримчани чули щонайменше сім вибухів. Окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що російська система протиповітряної оборони відпрацювала, проте не було повідомлено, скільки цілей уражено.