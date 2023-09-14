Сили оборони у Чорному морі підбили 2 російські патрульні кораблі, — СтратКом ЗСУ

У Росії таких корветів на воді загалом чотири — "Василий Быков", "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин" та "Сергей Котов".

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В Чорному морі Сили оборони України пошкодили два російські патрульні кораблі. Про це повідомляється у телеграм-каналі "СтратКом ЗСУ".

"14 вересня Сили оборони завдали ударів по двох патрульних кораблях проєкту 22160 типу "Васілій Биков" окупаційного флоту Росії", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що атака сталася у південно-західній частині Чорного моря.

Російське Міноборони цю ситуацію не коментувало.

Патрульні кораблі проєкту 22160 класу: що відомо

Патрульні кораблі проєкту 22160 класу "Васілій Биков" — серія російських патрульних кораблів (корветів) 3-го рангу з керованим ракетним озброєнням. Вони призначені для несення патрульної служби з охорони територіальних вод.

У Росії їх на воді чотири — "Васілій Биков", "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин" та "Сергей Котов".

Патрульний корабель "Васілій Биков"

Для протидиверсійної оборони на проєкті встановлено два дистанційно-керовані гранатомети ДП-65 та два 12,7 мм кулемета "Корд". Також корабель комплектується двома ручними протидиверсійними гранатометами ДП-64. Для протиповітряної та протиракетної оборони передбачається, крім артилерійської установки, використовувати ПЗРК "Ігла-С" (комплект до 8 шт) та апаратуру РЕП.

На кораблі передбачено базування 12-тонного вертольота, у тому числі бойових Ка-29 та Ка-52К, для яких обладнаний постійний ангар, льохи для боєзапасу та зарезервовано 30 кубічних метрів палива. Окремий ангар обладнаний в бортовій надбудові для БпЛА, що базуються на кораблі.

Нагадаємо, що оприлюднено знімки Севастопольського морського заводу, зроблені 12 і 13 вересня. Українська розвідка повідомила, що внаслідок удару на території заводу було пошкоджено великий десантний корабель "Мінськ" і дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону".

Раніше повідомлялося, що у мережі з'явилися супутникові знімки з Кримського півострова, які підтверджують знищення російської системи ППО С-400 у районі Євпаторії.