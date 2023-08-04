ВДК "Оленегорский горняк". Що відомо про російський корабель, який потрапив під удар у Новоросійську

Незважаючи на небажання Міноборони РФ визнавати факт вдалої атаки по десантному кораблю "Оленегорский горняк", російські військкори зазначили, що морський дрон безперешкодно підійшов до корабля і завдав удару в лівий борт. Це сталося через розхлябаність екіпажу, який не зреагував на загрозу і не відкрив вогонь зі штатного озброєння.

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Акваторія Чорного моря стала далеко не безпечним місцем для військового флоту Російської Федерації, всупереч бравурним заявам Міноборони РФ на тлі виходу Москви із зернової угоди про військові навчання та успішні ураження умовних цілей. І поки російські кораблі зображують блокаду торговельних шляхів у Чорному морі, в ніч на 4 серпня біля Новоросійська постраждав від атаки безекіпажного морського апарату (USV) великий десантний корабель (ВДК) РФ "Оленегорский горняк". Фокус зібрав інформацію про те, як створювався корабель, яким чином він потрапив до Новоросійська, і що означає для Кремля втрата чергового військового корабля в Чорному морі.

Як і для яких цілей створювався ВДК

Великий десантний корабель "Оленегорский горняк" проєкту 775 був закладений і побудований на корабельні "Stocznia Polnocna" в Гданську в період з 1974 по 1976 роки. Спочатку корабель мав назву "СДК-91", а після того, як його спустили на воду і ввели до складу Північного флоту в 1976 році, корабель перейменували на "БДК-91". У 2000 році корабель вкотре перейменували на "Оленегорский горняк" у зв'язку зі встановленням шефства над кораблем Оленегорським гірничо-збагачувальним комбінатом.

Кораблі такого класу призначені для перекидання і висадки морського десанту, важкої бронетехніки та танків на узбережжі. З огляду на серйозний вік ВДК у 2016 році був відправлений на АТ "33 СРЗ" у місті Балтійськ на капітальний ремонт, і як пізніше з'ясувалося на модернізацію. Як повідомляла пресслужба Північного флоту РФ, за час перебування в ремонтному доці, на кораблі модернізували значну частину озброєння та обладнання, і всі механізми та вузли були перевірені на працездатність.

У 2019 році корабель вивели з доку, після чого почалися швартові і пізніше ходові випробування.

Характеристики корабля

Конструкція

Водотоннажність корабля становить 4080 тонн, при цьому довжина ВДК 112,5 м, ширина — 15 м і осадка 3,7 м. Силова установка являє собою два дизельні двигуни потужністю 9600 к.с. кожен і три дизель-генератори, здатних розвивати швидкість 32 км/год (16 вузлів). Автономність плавання ВДК — 6 місяців.

Розміри і конструкція корабля дають йому змогу брати на борт:

10 середніх танків і 340 осіб;

12 одиниць бронетехніки і 340 осіб;

3 середні танки, 3 САУ 2С9 "Нона-С", 5 МТ-ЛБ, 4 вантажні автомашини і 313 осіб.

Або:

варіант 1 — 13 основних танків;

варіант 2 — 13 БТР;

варіант 3 — 20 вантажних автомобілів;

особовий склад десанту (за всіх варіантів завантаження) — 150 осіб.

Особливістю цього корабля є кормова надбудова у вигляді герметичного відкидного лацпорта, необхідного для навантаження техніки з пірса під час швартування кормою. Через весь корпус корабля проходить трюм для перевезення бронетехніки, який з'єднаний з лацпортом. Стверджується, що завдяки конструкції корабля, десантування амфібійної техніки в морі можливе при хвилюванні до 4 балів.

Основні характеристики.

Водотоннажність — 4080 тонн.

Довжина — 112,5 метра.

Ширина — 15 метрів.

Осадка — 3,7 метра.

Швидкість — 16 вузлів.

Дальність плавання — 6000 миль при 12 вузлах.

Екіпаж — 87 осіб (за іншими даними — 98 осіб).

Озброєння

Корабель оснащений:

двома пусковими установками ПУ МС-73 РСЗВ А-215 "Град-М" калібру 122-мм з дальністю ведення вогню до 21 км.

двома спареними 57-мм АУ АК-725 з дистанційним наведенням з дальністю стрільби до 13 кілометрів;

однією установкою АК-176 з дальністю стрільби до 12 кілометрів;

двома установками АК-630М з дальністю стрільби понад 8 кілометрів;

чотирма пусковими установками переносного зенітно-ракетного комплексу "Стрела-2".

Як "Оленегорский горняк" потрапив до Новоросійська

Перед початком повномасштабного вторгнення в Україну, а саме 9 лютого 2022 року, корабель "Оленегорский горняк" і два інших ВДК Північного флоту РФ — "Петр Моргунов" і "Георгий Победоносцев" — пройшли через Босфор із Середземного в Чорне море. З цієї нагоди в Міноборони РФ заявили, що ці кораблі попрямували в акваторію Чорного моря для участі у спільних навчаннях.

Тим часом військові експерти на початку лютого минулого року говорили, що Росія може створити угруповання з 12 десантних кораблів, імовірно, біля берегів Одеси для майбутньої висадки десанту в рамках повномасштабної агресії проти України. Повідомлялося, що при цьому загальна кількість живої сили могла досягти до 5 тис. осіб. Однак експерти зійшлися на думці, що висадка морського десанту за мінусових температур малоймовірна — як засвідчили подальші події, десант не висадився й згодом, тож фактично угруповання з ВДК опинилося не при справах.

Офіцер Армії оборони Ізраїлю і редактор відділу "Воєнний Фокус" Ігаль Левін звернув увагу на репортаж у російських ЗМІ про те, яку функцію виконував "Оленегорский горняк" з 11 липня 2023 року. У матеріалі йшлося про те, що ВДК займався переправленням через Керченську протоку фур із далекобійниками і легкових авто з туристами, які розміщувалися в танкових трюмах.

"У моменти напливу туристів корабель може забезпечити перевезення близько 200 осіб. Обслуговуванням Керченської переправи "в сезон" займається, зокрема, і ВДК "Калінінград". Кораблі здійснювали по п'ять-шість рейсів за добу — кожен", — ідеться в повідомленні.

Атака безпілотників 4 серпня 2023 року

4 серпня стало відомо, що великий десантний корабель "Оленегорский горняк" постраждав біля берегів Новоросійська внаслідок атаки морського безпілотника. Уже о 06:50 ранку пресслужба Міноборони РФ заявила, що ЗСУ "здійснили спробу атаки військово-морської бази Новоросійськ", але атаки були нібито відбиті "вогнем зі штатного озброєння російських кораблів, які здійснюють охорону зовнішнього рейду військово-морської бази".

Російські ЗМІ також спочатку переможно заявили, що екіпаж корабля успішно відбив атаку USV, застосувавши штатне озброєння, але пізніше було опубліковано відео з камери дрона, який атакував корабель. Як з'ясувалося, безпілотник без будь-якого спротиву наблизився до цілі та вдарив у лівий борт корабля. З огляду на інші опубліковані відео можна припустити, що ВДК дістав пробоїну в корпусі, через що сильно накренився на лівий борт.

Одразу ж російські ЗМІ відзвітували, що "Оленегорский горняк" був благополучно відбуксирований на базу, де його буде відремонтовано через три тижні. Однак у коментарях користувачі мережі поставили запитання, яким чином корабель отримав такий серйозний крен, якщо дрон вдарив у місце, де розташований трюм для зберігання бронетехніки, який оснащений потужними помпами для відкачування води.

Оптимізм російських пропагандистів не поділяють і деякі російські військкори. Зокрема Олександр Коц у своєму Telegram натякнув на розхлябаність російських моряків і загалом на несення служби російських військових у тилу "на розслабоні". За його словами, корабель був підбитий через те, що екіпаж не був готовий до атаки та не відреагував на загрозу.

"По безекіпажнику ніхто не стріляв, його, судячи з усього, навіть не помітили. На щастя, дрон ніс недостатньо вибухівки, щоб потопити ВДК", — написав Коц.

Військкор додав, що вочевидь тепер українські військові володіють "довгою рукою" і здатні нею дотягнутися дуже далеко, тож навіть таке місце, як Новоросійськ, не може бути в безпеці.

"Однак пора б уже зрозуміти, що противник має "довгу руку" і здатний нею дотягнутися дуже далеко. Тягнути службу "на розслабоні" сьогодні — злочин. Тилу більше не існує", — наголосив він.

Коментарі української сторони

Тим часом офіційні українські особи заявили, що подана росіянами інформація про атаку російського десантного корабля "Оленегорский горняк" надводними дронами є провокацією. Зокрема, речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі "Радіо Свобода" зазначила, що відомості російською стороною були подані з позиції жертви.

"Уся ситуація, яка була подана, візуалізована, скажімо так, вона вкладається в ті рамки провокацій на морі, які були обіцяні російською стороною для звинувачення України як країни, що не може забезпечувати морську безпеку та неблагонадійна стосовно порядку ведення навігації в Чорному морі", — підкреслила Гуменюк.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи подію, зазначив, що ситуація з використанням українських дронів в акваторії Чорного моря свідчить про "зміну правил гри" та кінець московському шантажу.

Зазначимо, що на момент публікації російські офіційні джерела не підтвердили факт пошкодження корабля "Оленегорский горняк". Також продовжують мовчати і в Міноборони РФ.