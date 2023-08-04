"Шантажу РФ буде покладено край": дрони у Чорному морі змінюють правила гри, — Подоляк

За словами радника керівника ОП, дрони в Чорному морі знищують цінність російського флоту та здатні повернути акваторії повноцінну зовнішню юрисдикцію.

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Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк 4 серпня заявив, що ситуація з використанням українських дронів в акваторії Чорного моря свідчить, про "зміну правил гри" і кінець московському шантажу. Про це він написав у Twitter.

"Що відбувається в Чорному морі? Дрони змінюють правила гри, повертаючи акваторії повноцінну зовнішню юрисдикцію та остаточно знищуючи цінність російського флоту. Фактично повертають усіх до міжнародного морського права… Тому присутності російського флоту в Чорному морі, а разом з ним – і традиційному шантажу Росії буде покладено край. Україна забезпечить свободу та безпеку в Чорному морі для світової торгівлі", — написав Подоляк.

Що сьогодні сталося у Чорному морі

4 серпня морські безпілотники атакували об'єкти в Новоросійську, де знаходиться одна з головних російських військово-морських баз на Чорному морі. Міноборони Росії повідомило, що напад надводних безекіпажних катерів було відбито. Але, як згодом з'ясувалося, не так успішно було відбито атаку у росіян у Новоросійську, як вони про це говорили. Проросійські телеграм-канали стверджують, що в ході цієї атаки пошкодження отримав десантний корабель "Оленегорский горняк". У мережі почали публікувати кадри із підбитим великим десантним кораблем РФ.

У ЗСУ прокоментували атаку на десантний корабель РФ. Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі "Радіо Свобода" повідомила, що інформація, подана росіянами про атаку російського десантного корабля "Оленегорский горняк" надводними дронами — провокація для того, щоб виставити Україну в невигідному світлі.

Нагадаємо, в ОП розповіли, які гарантії безпеки отримає Україна. За словами Михайла Подоляка, у Києва є чітке розуміння того, які загрози є з боку агресора і як цього можна уникнути. Саме такі питання обговорюються з Вашингтоном.

Раніше, 31 липня повідомлялося, що глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав дату початку переговорів зі США про гарантії безпеки. Вони повинні будуть діяти доти, доки в Україні триває війна і вона не може стати частиною НАТО.