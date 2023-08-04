"Шантажу РФ будет положен конец": дроны в Черном море меняют правила игры, — Подоляк

По словам советника руководителя ОП, дроны в Черном море уничтожают ценность российского флота и способны вернуть акватории полноценную внешнюю юрисдикцию.

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Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк 4 августа заявил, что ситуация с использованием украинских дронов в акватории Черного моря свидетельствует, об "изменении правил игры" и конце московскому шантажу. Об этом он написал в Twitter.

"Что происходит в Черном море? Дроны меняют правила игры, возвращая акватории полноценную внешнюю юрисдикцию и окончательно уничтожая ценность российского флота. Фактически возвращают всех к международному морскому праву... Поэтому присутствию российского флота в Черном море, а вместе с ним — и традиционному шантажу России будет положен конец. Украина обеспечит свободу и безопасность в Черном море для мировой торговли", — написал Подоляк.

Что сегодня произошло в Черном море

4 августа морские беспилотники атаковали объекты в Новороссийске, где находится одна из главных российских военно-морских баз на Черном море. Минобороны России сообщило, что нападение надводных безэкипажных катеров было отражено. Но, как впоследствии выяснилось, не так успешно была отбита атака у россиян в Новороссийске, как они об этом говорили. Пророссийские телеграм-каналы утверждают, что в ходе этой атаки повреждения получил десантный корабль "Оленегорский горняк". В сети начали публиковать кадры с подбитым большим десантным кораблем РФ.

В ВСУ прокомментировали атаку на десантный корабль РФ. Пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире "Радио Свобода" сообщила, что информация, поданная россиянами об атаке российского десантного корабля "Оленегорский горняк" надводными дронами — провокация для того, чтобы выставить Украину в невыгодном свете.

Напомним, в ОП рассказали, какие гарантии безопасности получит Украина. По словам Михаила Подоляка, у Киева есть четкое понимание того, какие угрозы есть со стороны агрессора и как этого можно избежать. Именно такие вопросы обсуждаются с Вашингтоном.

Ранее, 31 июля сообщалось, что глава Офиса президента Андрей Ермак назвал дату начала переговоров с США о гарантиях безопасности. Они должны будут действовать до тех пор, пока в Украине продолжается война и она не может стать частью НАТО.