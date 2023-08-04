"Виставляють себе жертвою": у ЗСУ прокоментували атаку на десантний корабель РФ (відео)

Як зазначила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, не можна забувати про те, що Росія веде гібридну війну проти України. Заяви російської сторони викликають великі сумніви.

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Інформація, подана росіянами про атаку російського десантного корабля "Оленегорский горняк" надводними дронами — провокація для того, щоб виставити Україну в невигідному світлі. Про це 4 серпня повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі "Радіо Свобода".

"Потрібно розуміти, що вся ситуація, яка була подана, візуалізована, скажімо так, вона вкладається в ті рамки провокацій на морі, які були обіцяні російською стороною для звинувачення України як країни, що не може забезпечувати морську безпеку та не благонадійна стосовно порядку ведення навігації в Чорному морі", — підкреслила Гуменюк.

Речниця командування також нагадала, що в подібних ситуаціях Росія завжди виставляє себе жертвою, хоча при цьому є агресором.

"Пам'ятаємо про те, що війна в нас гібридна й інформаційні приводи можуть створюватися Росією дуже часто з використанням власної ролі як жертви", — підсумувала Гуменюк.

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Атака морських дронів на десантний корабель ЗС РФ "Оленегорский горняк"

4 серпня в Міноборони Росії повідомили, що ЗСУ нібито атакували бухту Новоросійська із застосуванням двох надводних дронів. В оборонному відомстві країни-агресора заявили, що атаку успішно відбили силами морського флоту.

Однак пізніше російські провоєнні блогери стали публікувати відео, на якому було видно, як буксирують нахилений корабель "Оленегорский горняк". За даними російських блогерів, дрон пошкодив десантний корабель, що призвело до затоплення одного з відсіків судна.

Пізніше українські журналісти з посиланням на свої джерела повідомили, що атака на десантний корабель "Оленегорский горняк" — це міжвідомча операція СБУ і ЗСУ. За даними ЗМІ, дрон був начинений 450 кілограмами тротилу.