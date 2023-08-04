Десантний корабель РФ підбито під час нічної атаки на Новоросійськ, — соцмережі (фото, відео)

За даними російського блогера Владислава Позднякова, корабель зазнав серйозних ушкоджень — затопило один із відсіків, унаслідок чого він сильно накренився.

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Після атаки морськими дронами в акваторії Новоросійського порту (Чорне море) було пошкоджено десантний корабель "Оленегорский горняк". Про це 4 серпня повідомив російський провоєнний блогер Владислав Поздняков у своєму Telegram-каналі.

За його словами, десантний корабель зазнав пошкоджень. Під час буксирування судна помітний значний крен.

"Так. Підбито великий десантний корабель. Затопило один із його відсіків, через що він дав крен", — написав Поздняков.

При цьому російський блогер зазначив, що президенту РФ Володимиру Путіну не донесуть цю інформацію і приховуватимуть її також і від громадськості. Також він додав, що йому погрожують розправою через оприлюднену інформацію.

"Ну правильно, нумо замовчувати, замість того, щоб надавати цьому розголосу, щоб була робота над помилками і більше такого не траплялося. Ось у чому була проблема сказати правду? Ну підбили й підбили, всяке буває ж", — додав Поздняков.

У Міністерстві оборони РФ повідомляли, що пошкоджень і постраждалих після атаки морських дронів не було.

"Сьогодні вночі збройні сили України двома морськими безекіпажними катерами здійснили спробу атаки військово-морської бази Новоросійськ. Під час відбиття атаки безекіпажні катери було візуально виявлено і знищено вогнем зі штатного озброєння російських кораблів, що здійснюють охорону зовнішнього рейду військово-морської бази", — ідеться в повідомленні Міноборони РФ.

Що відомо про десантний корабель "Оленегорский горняк"

Згідно з відритими джерелами, "Оленегорский горняк" (СДК-91, БДК-91) являє собою велике судно проєкту 775, спеціально призначене для десантних операцій. Раніше він входив до складу 121-ї бригади десантних кораблів і базувався в Північному флоті. З початку грудня 2013 року до травня 2014 року корабель брав участь у далекому поході в Середземне море на чолі з важким авіаносним крейсером "Адмірал Флоту Радянського Союзу Кузнєцов". Наприкінці 2014 року "Оленегорский горняк" був направлений на ремонт у 35-й судноремонтний завод у Мурманську.

У липні 2016 року корабель направили на ремонт і модернізацію в 33-й судноремонтний завод у місті Балтійськ.

Десантний корабель "Оленегорський гірник" Фото: Вiкiпедiя

На початку лютого 2022 року ЗМІ повідомляли, що великі десантні кораблі з інших російських флотів увійшли до Чорного моря для участі в "навчаннях" і відтоді не залишали акваторію. Так, до складу загону кораблів Північного флоту входять такі судна: БДК "Петр Моргунов", "Оленегорский горняк" і "Георгій Побідоносець". Балтійський флот представлений кораблями БДК "Корольов", "Мінськ" і "Калінінград".

Нагадаємо, вранці 4 серпня стало відомо про атаку морських дронів на військово-морську базу в Новоросійську.