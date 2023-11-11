ВСУ имеют успех возле Вербового, а оккупанты пробиваются к Степному, — DeepState

Продолжаются бои на левом берегу Днепра и есть продвижение возле Работино, отмечают аналитики. Российские же войска были уничтожены в крайних домах Степного.

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Украинская армия продолжает наступательные на Запорожском направлении, тогда как оккупанты пытаются продвинуться вперед на Авдеевском направлении. Об этом сообщается в сводке аналитиков DeepState.

Аналитики отрапортовали, что российские войска обстреливали приграничные области на севере Украины. Российские войска продолжают наступательную кампанию на нескольких участках фронта. Они ежедневно атакуют, а параллельно с тем идет скрытая мобилизация и наращивание оккупационной армии. По данным аналитиков, вскоре 31-я десантно-штурмовая бригада РФ будет расширена до уровня 104-й десантно-штурмовой дивизии.

Бои на Сватовском направлении

Происходят столкновения возле Лимана Первого, Синьковки и Орлянки. Также продолжаются встречные бои в Серебрянском лесничестве.

Примерная карта боев на Сватовском направлении Фото: DeepStateMAP

Бахмутское направление

По данным аналитиков, оккупанты проводили масштабную наступательную атаку на освобожденную Клещиевку. Ситуация сложная и бои пока продолжаются.

Оккупанты проводят масштабное наступление на Клещеевку Фото: DeepStateMAP

Битва за Авдеевку

Аналитики фиксируют, что оккупанты вошли в стране дома Степного. Силы обороны их уничтожили вместе с домами. Отмечается, что при такой интенсивности боевых действий удачные попытки ВС РФ зайти в Степное будут еще не раз. Также фиксировались бои у Водяного и в Первомайске.

Фото: DeepStateMAP

Враг пробовал атаковать Марьинку, но безуспешно.

Бердянское и Таврическое направления

На Бердянском направлении есть активность оккупантов к западу от Старомайорского, а на Таврическом — продолжаются бои в Крынках.

На Бердянском направлении фиксируется активность врага к западу от Старомайорского Фото: DeepStateMAP ВСУ продолжают боевые действия в Крынках на левобережье Днепра Фото: DeepStateMAP

Запорожское направление

На Запорожском направлении украинские военные имели успех у Вербового, а также продвинулись у Работино и Новопрокоповки. Сейчас на карте изменений нет, потому что защитникам надо закрепиться на новых позициях.

Напомним, 10 ноября РСЗО HIMARS уничтожили колонну российской техники в Херсонской области.

11 ноября в ISW со ссылкой на российских милитарных блогеров заявили о продвижении ВС РФ к окрестностям Степного.