Прикордонники взяли в полон командира штурмового підрозділу ЗС РФ "Чорна мамба" (фото)
За словами російського військовополоненого, війська його загону мають низький моральний дух, але йдуть воювати через гроші та можливість списати судимість.
Бійці 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон" взяли в полон командира відділення підрозділу "Чорна мамба". Про це 18 жовтня повідомили у пресслужбі загону.
Росіянин потрапив у полон під час проведення українськими захисниками штурму вглиб оборони Збройних сил РФ на Лиманському напрямку.
Окупанту 38 років, він відсидів термін у колонії, вступив до лав російської армії і служить на посаді командира відділення в підрозділі "Чорна мамба".
Мотивація російських окупантів
На допиті боєць окупаційних сил розповів, що змушує росіян воювати в Україні. За його словами, у бійців підрозділу "Чорна мамба" низький морально-психологічний стан.
При цьому мотивує воювати їх два фактори: грошове забезпечення і зняття судимостей.Важливо
Що відомо про підрозділ "Чорна мамба"
Штурмовий підрозділ "Чорна мамба" входить до складу російської армії. Раніше бійці підрозділу брали участь у боях у районі Сватового та Кремінної Луганської області.
Нагадаємо, 4 жовтня в ООН визнали, що ЗС РФ страчують і катують українських військових. Окрему увагу було приділено тому, що російські війська вбивають мирних жителів зброєю вибухової дії з великою площею ураження.
Раніше повідомлялося, що українські спецслужби вже дізналися ім'я розстріляного українця, а правозахисники впізнали вбивць, які відрізали голову іншому захисникові.